Путин предложил иностранным партнерам КТК помочь с ремонтом

Фото: caspian_pipeline / Telegram

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством прокомментировал атаку беспилотников на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. Он предложил иностранным партнерам компании для ускорения ремонта завезти оборудование для нее самим.

«Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам. Та нефть, которая перекачивалась по этому трубопроводу КТК. Я так понимаю, что представители этих компаний участвуют в оценке ущерба, который был нанесен в результате атаки. И оценивают сроки и возможности восстановления объекта», — сказал президент.

Он предложил иностранным акционерам КТК поставить оборудование для ремонта атакованного Киевом трубопровода, несмотря на санкции, поскольку это отвечает их же интересам. Глава государства обратился к вице-премьеру Александру Новаку заняться этим вопросом и связаться с заинтересованными сторонами. «Если что-то нужно со стороны российского правительства, прошу это содействие оказать», — добавил он.

Трубопроводная система КТК протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, и на нее приходится более 80% экспорта казахстанской нефти. 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», принадлежащая Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Краснодарском крае, подверглась атаке семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пострадавших не было, угрозы разлива нефти удалось избежать, однако станция оказалась повреждена.