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Военная операция на Украине ,  
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Сызранский НПЗ атаковали беспилотники

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Военная операция на Украине
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев

Сызранский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В регионе объявлена угроза атаки беспилотников.

Предварительно, пострадавших нет, написал Федорищев, добавив, что на территории предприятия работают оперативные и экстренные службы.

Сызранский НПЗ входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти». Завод перерабатывает Западно-Сибирскую нефть, нефть Оренбургских месторождений, а также нефть, добываемую в Самарской области. Проектная мощность объекта — 8,5 млн. т нефти в год.

Дроны атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума
Политика
Каспийский трубопроводный концорциум

В прошлом году дроны атаковали предприятие в марте, там произошел пожар. Тогда же власти региона сообщали о попытке беспилотника ударить по Новокуйбышевскому НПЗ, ее удалось пресечь.

17 февраля семь беспилотников атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В результате была разрушена крыша, повреждены закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка, кабели и кабельная эстакада, а также резервуар с водой. Российский президент Владимир Путин заявил, что иностранные инвесторы КТК заинтересованы в скорейшем восстановлении станции, и предложил им завезти оборудование для ремонта вопреки санкциям.

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Теги
Самарская область НПЗ нефтеперерабатывающий завод беспилотники дроны
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