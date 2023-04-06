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Общество ,  
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Суд в Казани депортировал китайца за пропаганду нетрадиционных отношений

Суд в Казани наказал китайца Хаояна Сюя за пропаганду нетрадиционных отношений
Хаоян Сюй и&nbsp;Гела Гогишвили
Хаоян Сюй и Гела Гогишвили (Фото: из личного архива)

Вахитовский районный суд Казани постановил отправить гражданина Китая Хаояна Сюя под административный арест на семь суток, после чего выслать из страны. В сообщении на сайте суда говорится, что решение принято после рассмотрения дела о распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

Фамилии фигурантов в материале отсутствуют. Однако, по информации телеграм-канала Baza, речь идет о грузине Геле Гогишвили и китайце Хаояне Сюе, которые вели блог о своих отношениях. Они называли себя «лучшей парой в мире».

В постановлении суда говорится, что гражданин Китая «на своем ютуб-канале в сети «Интернет» разместил 19 видеороликов с изображением нетрадиционных сексуальных отношений с уроженцем Грузии 1999 года рождения».

«Указанные факты были подтверждены сотрудниками полиции в ходе осмотра данного канала. Кроме того, было установлено, что из 64,9 тыс. подписчиков 1791 человек являются несовершеннолетними лицами», — отметили в суде. В результате Хаояна Сюя отправили под арест с последующей депортацией, в отношении Гогишвили решение еще не принято.

Как пишет Baza, Хаоян приехал в Россию, чтобы изучать русский язык. В Москве он познакомился с Гелой, позже они завели блог в Telegram.

Гогишвили рассказал в своем блоге, идея снимать ролики пришла сама по себе, хотя они догадывались, что из-за них могут быть неприятности. Решение суда Гогишвили назвал «незаконным».

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Адвокат Адель Хайдаршин рассказал РБК, что протоколы были составлены в отношении обоих мужчин. Он пояснил, что дело Гогишвили пока не рассматривалось, ему грозит штраф 100–200 тыс. рублей.

«Я считаю, что вина не доказана. Ключевой момент — это распространение информации среди несовершеннолетних. Этот факт не доказан. Все построено на одном лишь заявлении гражданина из Новосибирской области. Будем дальше обжаловать это в Верховном суде Республики Татарстан», — отметил Хайдаршин.

Теги
нетрадиционные сексуальные отношения суд депортация новости
Пространство выбора
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