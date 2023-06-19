Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду ЛГБТ

Александр Лукашенко (Фото: МИД РФ)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал введение административной ответственности за «пропаганду» нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

Помимо этого, Лукашенко поддержал идею ведомства наказывать за «пропаганду» смены пола, педофилии и чайлдфри, а также внедрить в образовательный процесс обязательные занятия по половому воспитанию детей и молодежи.

19 июня Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что подготовила поправки в УК, которые предусматривают принудительное лечение педофилии. В ведомстве утвердили клинический протокол по применению химической кастрации и других средств для лечения педофилии.

Помимо этого, в ведомстве утвердили план действий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, а также разработали механизм реабилитации жертв сексуального насилия.

В январе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рассмотрения этого законопроекта предлагала ввести химическую кастрацию для педофилов. «В ряде стран есть химическая кастрация. Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств», — предложила Матвиенко. 18 июня этого года в поддержку химической кастрации педофилов выступили в ЛДПР — партия подготовила соответствующий законопроект.