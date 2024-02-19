Трамп после смерти Навального заявил о «разрушительном пути США»
Дональд Трамп впервые прокомментировал смерть Алексея Навального.
«Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше вникнуть в происходящее в нашей стране. Это медленное, но устойчивое движение, когда <...> радикальные левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути разрушения. Открытые границы, фальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов разрушают Америку», — написал в посте в своей соцсети Truth Social экс-президент США.
Действующий президент Джо Байден, комментируя смерть Навального, назвал ее преступлением, в котором обвинил президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал подобные заявления западных политиков «хамскими».
О смерти 47-летнего Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе сообщило УФСИН по региону 16 февраля. В колонию «Полярный волк» в поселке Харп его перевели в декабре прошлого года. В официальном уведомлении о смерти говорилось, что он скончался в 14:17 по местному времени (12:17 мск).
В УФСИН заявили, что Навальному стало плохо после прогулки, практически сразу он потерял сознание. Был вызван экипаж скорой, однако «реанимационные мероприятия положительных результатов не дали».
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