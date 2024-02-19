Трамп после смерти Навального заявил о «разрушительном пути США»

Трамп рассказал, что смерть Навального заставила его задуматься о «разрушительном пути, по которому идут США, из-за левых политиков, фальсификации выборов и несправедливых решений судов»

Дональд Трамп (Фото: Rebecca Cook / Reuters)

Дональд Трамп впервые прокомментировал смерть Алексея Навального.

«Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше вникнуть в происходящее в нашей стране. Это медленное, но устойчивое движение, когда <...> радикальные левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути разрушения. Открытые границы, фальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов разрушают Америку», — написал в посте в своей соцсети Truth Social экс-президент США.

Действующий президент Джо Байден, комментируя смерть Навального, назвал ее преступлением, в котором обвинил президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал подобные заявления западных политиков «хамскими».





О смерти 47-летнего Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе сообщило УФСИН по региону 16 февраля. В колонию «Полярный волк» в поселке Харп его перевели в декабре прошлого года. В официальном уведомлении о смерти говорилось, что он скончался в 14:17 по местному времени (12:17 мск).

В УФСИН заявили, что Навальному стало плохо после прогулки, практически сразу он потерял сознание. Был вызван экипаж скорой, однако «реанимационные мероприятия положительных результатов не дали».