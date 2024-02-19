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Война санкций ,  
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Путин передал ульяновский завод под управление Росимущества

Путин передал Ульяновский станкостроительный завод под управление Росимущества
Сюжет
Война санкций
Завод по производству станков в Ульяновске начал работу в 2015 году, японско-немецкая DMG Mori вложила в него 4,5 млрд руб. Компания решила закрыть предприятие и уволить сотрудников после начала военной операции на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент Владимир Путин передал Ульяновский станкостроительный завод, принадлежащий японско-немецкому производителю станков DMG Mori, под временное управление Росимущества, говорится в указе главы государства.

Ульяновский станкостроительный завод, работавший под брендом DMG Mori, прекратил работу весной 2022 года, писал «Коммерсантъ». Инвестиционное соглашение на его строительство было подписано в ноябре 2011 года, японско-немецкий холдинг DMG Mori вложил в него 4,5 млрд руб. В эксплуатацию предприятие ввели в 2015 году, производственная мощность составляла около 1,2 тыс. станков в год. 100% акций принадлежит немецкой «дочке» DMG Mori — Gildemeister Beteiligungen.

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Фото:Matt Cardy / Getty Images

14 марта 2022 года DMG Mori объявила, что прекращает всю деловую активность в ответ на начало военной операции России на Украине.

В июне того же года президент DMG Mori Масахико Хори объявил, что компания полностью вышла из своего российского бизнеса. Завод в Ульяновске был закрыт, а 200 сотрудников предприятия — уволены, указывал он.

Хори сообщал, что станки подпадают под строгие правила экспортного контроля. Он также отмечал, что продажи компании в России составляют около 2% от общего объема, поэтому ожидается, что последствия ухода с российского рынка будут незначительными.

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