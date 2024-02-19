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NBC узнал о планах США поставить Украине более дальнобойные ракеты ATACMS

NBC: США планируют поставить Украине более дальнобойные ракеты ATACMS
Администрация Байдена работает над предоставлением Украине улучшенного варианта тактической ракеты ATACMS с увеличенным радиусом действия, сообщили в NBC. Россия критикует Запад за поставки оружия Киеву
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

На фоне продолжающихся нескольких месяцев запросов от украинских официальных лиц администрация президента США Джо Байдена начала работать над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS «еще большей дальности», чем Украина получила ранее, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.

В 2023 году США начали поставлять ракеты ATACMS, но до сих пор это были старые образцы, средней дальности, отмечают в телеканале. По словам официальных лиц, «теперь США склоняются к отправке ракеты большей дальности».

Представители американского Минобороны сообщили NBC, что у США ограниченный запас ATACMS, а значит, они вряд ли отправят их Украине без денег для пополнения американских запасов. По словам двух американских чиновников, на которых ссылается телеканал, если конгресс одобрит увеличение финансирования для Украины, то США могли бы включить системы дальнего радиуса действия ATACM в один из первых пакетов военной помощи, оплаченных на эти деньги. Чиновники не исключили, что попросят союзников также предоставить ракеты Украине и пополнить их запасы ATACMS.

17 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сообщил журналистам, что он объяснял госсекретарю США Энтони Блинкену необходимость получить новую версию ракеты, которая может пролететь 300 км, также сообщил NBC.

Ранее, 13 февраля, сенат США поддержал проект, который подразумевает отправку $60,1 млрд на помощь Украине. В конце января Блинкен говорил, что в ходе конфликта уже видны последствия прекращения выделения помощи Украине, из-за того что в США не могут согласовать дальнейшее финансирование на это. Теперь проект рассмотрит палата представителей (нижняя палата), которую контролируют республиканцы. По данным Reuters, вероятность его принятия мала. До этого, 7 февраля, республиканцы заблокировали проект помощи Украине и Израилю, из-за того что закон дал бы президенту излишние полномочия по защите мигрантов от депортации. На обеспечение безопасности границ предполагалось выделить $20 млрд, а передача остальных средств ($95 млрд), включая помощь Украине, в итоге была принята сенатом.

17 октября сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщили, что ВСУ впервые применили дальнобойные ракеты ATACMS в районе города Бердянск. Через день руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон подтвердила передачу тактических ракет ATACMS Украине, при этом отметив, что их дальность составляет 165 км.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта.

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