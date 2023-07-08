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ОЗХО подтвердила уничтожение всех заявленных запасов химоружия в мире

ОЗХО подтвердила уничтожение всех заявленных запасов химоружия в мире
Последний заявленный химический боеприпас уничтожили в США, таким образом, заявленного химоружия в мире не осталось. Россия избавилась от него в 2017 году. Однако это не означает полной победы над химоружием
Фото: US Navy / Globallookpress.com
Фото: US Navy / Globallookpress.com

США уничтожили последний в мире заявленный химический боеприпас, таким образом, все заявленные запасы химического оружия в мире ликвидированы, сообщили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Я поздравляю все государства-участники, и в данном случае Соединенные Штаты Америки, с этим крупным достижением для международного сообщества. Завершение уничтожения всех заявленных запасов химического оружия является важной вехой для организации. Это важный шаг на пути к выполнению ее миссии по постоянной ликвидации всего химического оружия», — заявил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас.

В 1997 году вступила в силу Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО), которая положила начало ликвидации его по всему миру. На данный момент участниками конвенции являются 193 государства (в том числе Россия и США — с 1997 года). Израиль подписал ее, но не ратифицировал; не подписали КЗХО Египет, КНДР и Южный Судан.

Последний боеприпас был уничтожен 7 июля на экспериментальном заводе по уничтожению химических веществ Blue Grass в Кентукки. Президент США Джо Байден заявил, что этот шаг приблизил людей «к миру, свободному от ужасов химического оружия», однако следует продолжать работу в данной области.

Он призвал страны, которые еще не присоединились к КЗХО, сделать это, а также заявил о необходимости некоторых государств «признать свои незаявленные программы» по химоружию. В частности, он упомянул Россию и Сирию. Москва опровергала применение сирийской армией химоружия в ходе боевых действий в стране, а также исключала его использование на Украине. Россия уничтожила остатки своего химоружия в 2017 году.

Ариас также отметил, что борьба с химоружием не завершена, поскольку еще четыре страны не присоединились к КЗХО, кроме того, остается неуничтоженным брошенное и старое химоружие.

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В ОЗХО отметили, что с момента вступления в силу конвенции в мире были уничтожены более 72 тыс. метрических тонн химоружия.

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