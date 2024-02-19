Над Брянском сбили два беспилотника

Два БПЛА самолетного типа были уничтожены силами ПВО, заявил глава Брянской области Александр Богомаз

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над Брянском силами ПВО, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале 19 февраля. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — заявил он.

О первом БПЛА, который, по его словам, был запущен украинской стороной, губернатор сообщил в 8:15 мск, о втором — в 8:41 мск. В Минобороны России уточнили, что силы ПВО сбили беспилотник около 7:30 мск.

Ранее, 17 февраля, Богомаз сказал, что над Погарским, Клинцовским и Брянским районами Брянской области сбили пять беспилотников самолетного типа. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал в тот же день, что дежурные средства ПВО на подлете к Воронежу обнаружили и уничтожили два дрона.

За ночь на 17 февраля в ряде регионов сработала система противовоздушной обороны: в Курской и Белгородской области дважды включали оповещения о ракетной опасности. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе сбили два дрона самолетного типа, при этом никто не пострадал. Губернатор Курской области Роман Старовойт также отметил, что в Курской области работала система ПВО. В Калужской области за ночь сбили семь беспилотников, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировали.

Всего, по подсчетам Минобороны России, ночью на 17 февраля в пяти российских регионах было уничтожено 33 беспилотника. Военное ведомство также отчитывалось об уничтожении беспилотников ночью на 16 февраля, тогда их было более чем в шесть раз меньше. Один дрон сбили над Белгородской областью и четыре над Черным морем.