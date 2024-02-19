 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Брянском сбили два беспилотника

Глава Брянской области Богомаз заявил о сбитии двух БПЛА над Брянском
Сюжет
Военная операция на Украине
Два БПЛА самолетного типа были уничтожены силами ПВО, заявил глава Брянской области Александр Богомаз

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над Брянском силами ПВО, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале 19 февраля. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — заявил он.

О первом БПЛА, который, по его словам, был запущен украинской стороной, губернатор сообщил в 8:15 мск, о втором — в 8:41 мск. В Минобороны России уточнили, что силы ПВО сбили беспилотник около 7:30 мск.

Ранее, 17 февраля, Богомаз сказал, что над Погарским, Клинцовским и Брянским районами Брянской области сбили пять беспилотников самолетного типа. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал в тот же день, что дежурные средства ПВО на подлете к Воронежу обнаружили и уничтожили два дрона.

В Брянской области сбили пять беспилотников за ночь
Политика

За ночь на 17 февраля в ряде регионов сработала система противовоздушной обороны: в Курской и Белгородской области дважды включали оповещения о ракетной опасности. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе сбили два дрона самолетного типа, при этом никто не пострадал. Губернатор Курской области Роман Старовойт также отметил, что в Курской области работала система ПВО. В Калужской области за ночь сбили семь беспилотников, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировали.

Всего, по подсчетам Минобороны России, ночью на 17 февраля в пяти российских регионах было уничтожено 33 беспилотника. Военное ведомство также отчитывалось об уничтожении беспилотников ночью на 16 февраля, тогда их было более чем в шесть раз меньше. Один дрон сбили над Белгородской областью и четыре над Черным морем.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
БПЛА Брянск
Материалы по теме
Над Брянской областью сбили беспилотник
Политика
Над Воронежем сбили украинский беспилотник
Политика
В Курской области сбили беспилотник вблизи города, где находится АЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
КХЛ назвала лучших игроков недели Спорт, 13:02
Собянин рассказал о планах развития транспортной системы Москвы Недвижимость, 13:00
Кремль признал противоположные взгляды с Арменией на конфликт на Украине Политика, 12:57
Генсек ISA заявил о неизбежности глубоководной добычи полезных ископаемых Политика, 12:54
Минпросвещения поддержало изучение истории семьи на «Разговорах о важном» Общество, 12:53
Поиск в «Яндексе» и Google за год неузнаваемо изменился. Как быть с SEO Pro, 12:49
Борисов рассказал о разработке ракеты-носителя для пусков вне космодромов Технологии и медиа, 12:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Израильскую медалистку освистали на чемпионате мира по плаванию в Катаре Спорт, 12:39
Цена токена Worldcoin от создателя ChatGPT обновила исторический максимум Крипто, 12:38
Мэрия сообщила о старте эксперимента по строительству модульного жилья Город, 12:36
Всемирный банк рассказал о «потерянном десятилетии» Казахстана Экономика, 12:35
В Крыму назвали «юридически ничтожной» передачу полуострова Украине Политика, 12:35
Финляндия не увидела необходимости в размещении ядерного оружия Политика, 12:34
Какие частные компании прокуратура требует передать государству Бизнес, 12:34