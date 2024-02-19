Над Брянском сбили два беспилотника
Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над Брянском силами ПВО, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале 19 февраля. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — заявил он.
О первом БПЛА, который, по его словам, был запущен украинской стороной, губернатор сообщил в 8:15 мск, о втором — в 8:41 мск. В Минобороны России уточнили, что силы ПВО сбили беспилотник около 7:30 мск.
Ранее, 17 февраля, Богомаз сказал, что над Погарским, Клинцовским и Брянским районами Брянской области сбили пять беспилотников самолетного типа. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал в тот же день, что дежурные средства ПВО на подлете к Воронежу обнаружили и уничтожили два дрона.
За ночь на 17 февраля в ряде регионов сработала система противовоздушной обороны: в Курской и Белгородской области дважды включали оповещения о ракетной опасности. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе сбили два дрона самолетного типа, при этом никто не пострадал. Губернатор Курской области Роман Старовойт также отметил, что в Курской области работала система ПВО. В Калужской области за ночь сбили семь беспилотников, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировали.
Всего, по подсчетам Минобороны России, ночью на 17 февраля в пяти российских регионах было уничтожено 33 беспилотника. Военное ведомство также отчитывалось об уничтожении беспилотников ночью на 16 февраля, тогда их было более чем в шесть раз меньше. Один дрон сбили над Белгородской областью и четыре над Черным морем.
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