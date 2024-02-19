Вучич допустил усиление давления на Сербию из-за смерти Навального

Сербский лидер допустил, что на его страну усилится давление по вопросу введения санкций против Москвы. Вучич назвал смерть Навального трагедией, которая «подлила масла в огонь»

Александр Вучич (Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters)

В отношениях между Россией и Сербией могут появиться сложности после смерти Алексея Навального в колонии, допустил сербский лидер Александр Вучич.

«Позиция Белграда по отношению к Москве станет более сложной», — сказал он в интервью телеканалу Prva (цитата по Euronews). Вучич ожидает, что на его страну будут оказывать больше давления, чтобы Сербия ввела санкции против России. Белград не вводил против Москвы ограничительных мер, в том числе после начала военных действий на Украине, объясняя это моральной позицией.

Смерть Навального — это трагедия, которая «подлила масла в огонь», заявил Вучич, но отметил, что не хотел бы говорить о возможных причинах, поскольку «не является следственным органом или самым мудрым человеком в мире, который знает все наперед».

«Будет ли наше положение более трудным — я не сомневаюсь», — сказал сербский лидер, добавив, что на отношения с Москвой также повлияют ход военных действий на Украине и результаты президентских выборов в США.

О смерти Навального 16 февраля сообщило УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, оппозиционер во время прогулки в колонии «Полярный волк», куда его перевели в декабре 2023 года, потерял сознание. Прибывшие медики провели необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Матери Навального Людмиле, которая приехала в колонию, сообщили, что тело его сына забрали следователи для проведения исследований.

Лидеры западных стран, выражая соболезнования семье Навального, возложили ответственность за его смерть на Россию, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон сообщил, что рассматривает возможность введения новых санкций. В Кремле назвали заявления Запада «абсолютно оголтелыми, абсолютно недопустимыми и неприемлемыми»; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что результатов судмедэкспертизы пока нет.