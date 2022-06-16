Reuters узнал о споре западных стран с Россией о «кровавых алмазах»

По данным агентства, страны Запада потребовали расширить определение Кимберлийского процесса (КП) по «конфликтным алмазам», предложив запретив торговлю с госкомпаниями. Россия, Белоруссия, Кыргызтан и ЦАР предложение не поддержали

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Россия торпедировала поддержанное Западом предложение обсудить, идут ли ее алмазы на финансирование войны в преддверии международной встречи, посвященной так называемым кровавым алмазам, в Ботсване, свидетельствуют письма, с которыми ознакомился Reuters.

В документах сказано, что Украина, Евросоюз, Австралия, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты потребовали осудить военную операцию России на Украине и расширить на встрече 20–24 июня в Ботсване определение Схему сертификации процесса Кимберли (Кимберлийский процесс — международная организация, регулирующая разные аспекты мирового рынка алмазов. — РБК), относящееся к «кровавым алмазам».

Сейчас утвержденная ООН Схема сертификации процесса Кимберли определяет «кровавые алмазы» как такие, которые добыты на территориях, где ведутся военные действия, для финансирования повстанческих движений, стремящихся подорвать законные правительства. Схема сертификации, предназначенная для искоренения торговли так называемыми «кровавыми алмазами», была создана в 2003 году после гражданских войн в Анголе, Сьерра-Леоне и Либерии.

В частности, в письме председателю Схеме сертификации представитель Украины Андрей Ткаленко предложил две поправки к схеме: расширить определение, включив в него государственные субъекты, а также разрешить странам, присоединившимся к процессу Кимберли, большинством голосов исключать страну, которая нарушает суверенитет другого члена организации.

В проекте повестки дня от 20 мая было предусмотрено время для обсуждения этого предложения, но этот пункт был удален после возражений со стороны России, Белоруссии, Центральноафриканской Республики (ЦАР) и Кыргызстана.

«Мы оказались в тупике», — заявил председатель Процесса Кимберли Ботсваны Джейкоб Тамаге представителям 85 стран и призвал их найти точки соприкосновения.

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Раскол в организации, которая сертифицирует экспорт необработанных алмазов, рискует парализовать его работу, пишет Reuters.

Крупнейший в мире производитель необработанных алмазов — российская компания АЛРОСА (около 30% мирового производства) попала под американские санкции в конце февраля: ей запретили привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в США. В начале апреля Вашингтон расширил санкции против алмазодобывающей компании, заблокировав ее активы. А в марте США запретили импорт бриллиантов из России. Ограничения против АЛРОСА также ввела Великобритания.

Bloomberg в мае передавал, что после санкций США цена на необработанные алмазы подскочила на 20%. Агентство отмечало, что южноафриканская компания De Beers не сможет восполнить дефицит, который возник из-за ограничений против АЛРОСА.

ЕС ограничений против российской АЛРОСА не вводил. Антверпен является одним из крупнейших мировых центров торговли алмазами, там продается свыше 80% необработанных камней. Премьер Бельгии Александр де Кро в ответ на обращение президента Украины Владимира Зеленского ответил, что его страна не будет блокировать введение санкций против российских алмазов, если Еврокомиссия предпримет такой шаг. Он пояснил, что запрет не будет отвечать ключевому принципу санкций ЕС, который гласит, что ограничения должны больше вредить России, чем блоку.

Гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов в конце мая сообщил, что компания не собирается сокращать персонал и приостанавливать производство из-за санкций.