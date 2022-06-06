«Коммерсантъ» сообщил о падении экспорта российских алмазов в Индию и ЕС

Несмотря на сокращение в разы импорта алмазов из России в крупнейшие центры торговли и огранки — Бельгию и Индию, — стоимость импорта выросла из-за роста цен. АЛРОСА ранее попала под блокирующие санкции США

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Экспорт российских алмазодобывающих компаний сократился, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику крупнейших стран-экспортеров.

По данным Минторга Индии, которая является крупнейшим рынком необработанных алмазов, в марте импорт таких камней составил 209 тыс. карат, что вдвое меньше результатов за аналогичный период прошлого года. С января по май 2022 года Россия поставила Индии 718 тыс. карат, тогда как годом ранее — 1,3 млн карат. При этом стоимость импорта в марте выросла на 27%, до $78 млн.

Европейское статистическое ведомство Eurostat сообщило, что российский импорт в ЕС (Бельгию, где находится крупнейший центр торговли алмазами) в марте составил 1,5 млн карат, что в три раза меньше этого месяца 2021 года. Однако стоимость импорта выросла до €185 млн (с €162 млн в прошлом году).





АЛРОСА попала под американские санкции в конце февраля, тогда ей запретили привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в США. В начале апреля Вашингтон расширил санкции против алмазодобывающей компании, заблокировав ее активы. Кроме того, в марте США запретили импорт бриллиантов из России. Ограничения против АЛРОСА также ввела Великобритания.

Bloomberg в мае передавал, что цена на необработанные бриллианты с мая подскочила на 20% после санкций США. Агентство отмечало, что южноафриканская конкурирующая компания De Beers не сможет восполнить дефицит, который возник из-за ограничений против АЛРОСА.

ЕС ограничений против российской АЛРОСА не вводил. Бельгийский Антверпен является одним из крупнейших мировых центров торговли алмазами, там продается свыше 80% необработанных камней. Премьер Бельгии Александр де Кро в ответ на обращение президента Украины Владимира Зеленского говорил, что его страна не будет блокировать введение санкций против российских алмазов, если Еврокомиссия предпримет такой шаг. При этом он указывал, что запрет не будет отвечать ключевому принципу санкций ЕС, который гласит, что ограничения должны больше вредить России, чем блоку.

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РБК направил запрос представителю АЛРОСА.

Представитель Антверпенского всемирного алмазного центра Том Нейс заявил, что санкции ЕС приведут к тому, что торговля драгоценными камнями будет перенаправлена в центры в Индии и Дубае.

The Times of India писала, что из-за санкций против России крупные предприятия в индийском Сурате (штат Гуджарат) вынуждены были сократить рабочую неделю до 3–4 дней из-за возникших сложностей с поиском альтернативного SWIFT-способа оплаты. Директор одного из поставщиков Laxmi Diamonds Ашок Гаджера сообщил, что из России поступают камни малого и среднего размера на сумму около $5 млрд, которые используются в свадебных украшениях.

Гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов в конце мая указывал, что компания не собирается сокращать сотрудников или приостанавливать производства из-за санкций. По его словам, предпосылок, чтобы «затягивать пояса», пока нет.