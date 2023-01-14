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Экономика ,  
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Politico узнал о стратегии Франции по стимулированию промышленности

Politico: Париж предложил стимулировать промышленность в противовес потоку субсидий из США
ЕС должен разработать новые производственные показатели «для сокращения зависимости» в чувствительных секторах, говорится в письме французского правительства
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил фармацевтический завод
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил фармацевтический завод (Фото: Christian Hartmann / POOL / EPA / ТАСС)

Правительство Франции полностью пересмотрело подход ЕС к стимулированию промышленности, предложив масштабную стратегию «Сделано в Европе» для противодействия потоку субсидий из США. Об этом пишет Politico со ссылкой на документы.

«Очень конкретно, Евросоюз должен поставить перед собой производственные цели, которые должны быть достигнуты к 2030 году», — говорится в письме французского кабмина от 9 января.

Париж призвал ЕС ускорить достижение производственных целей, упростить правила государственной помощи, создать чрезвычайный суверенный фонд и мобилизовать инструменты защиты торговли. Все эти меры предлагаются в противовес законопроекту США «Закон о снижении инфляции», который включает $369 млрд в виде субсидий, отмечает издание.

Ранее в январе президентом Франции Эмманюэль Макрон призвал ЕС добиться прогресса в реализации стратегии «Сделано в Европе». Однако внутри блока начались разногласия относительно способов осуществления кампании.

В письме также говорится, что ЕС должен приступить к «реформам по упрощению и ускорению процедур выдачи разрешений на установку новых производственных площадок», а также к полной реформе энергетического рынка, которая могла бы помочь компаниям в принятии производственных и инвестиционных решений.

В Париже заявили, что Евросоюз должен приступить к «адресной поддержке — посредством субсидий или налоговых льгот — ряда секторов». «Эти механизмы могли бы принимать форму налоговых льгот или прямых субсидий, направленных на стратегические секторы», — говорится в письме.

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Ранее, 10 января, глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил, что независимость Европы в космической отрасли окажется под угрозой без радикальной реформы служб запуска спутников.

По его словам, для обеспечения региона конкурентоспособными и суверенными возможностями запуска спутников необходимо предоставить частному сектору право решать, где и как строить европейские системы запуска.

В ноябре прошлого года в МИД России заявили, что Западная Европа совершила «энергетическое самоубийство», променяв свою энергетическую свободу на энергетическую зависимость от США.

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Виктория Громова Виктория Громова
ЕС стратегия промышленность субсидии США Франция
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