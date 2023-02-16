Аналитики предрекли Франции роль ведущей военной державы НАТО в Европе

У Франции больше боевых самолетов, больше фрегатов и больше военнослужащих, чем у Великобритании, несмотря на меньшие расходы на оборону, пишет Times

Вооруженные силы Франции превосходят ВС Великобритании, несмотря на меньшие расходы Парижа на оборону. Об этом пишет The Times со ссылкой на результаты исследования Международного института стратегических исследований (IISS). Аналитический центр предупредил, что Британия рискует уступить Франции звание ведущей военной державы НАТО в Европе.

Согласно данным IISS, у Франции больше боевых самолетов, больше фрегатов и больше военнослужащих, чем у Великобритании.

Издание напомнило, что французский лидер Эмманюэль Макрон обнародовал многолетний план по увеличению на треть расходов на оборону, чтобы «защитить Францию от возросшей угрозы российской агрессии».

Премьер Великобритании Риши Сунак, по данным The Times, неохотно санкционирует аналогичное увеличение расходов на оборону. Однако IISS заявила, что британские расходы на военный цели скорее всего, напротив, сократятся из-за высокой инфляции.

Британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что ему предстоит «тяжелая битва» за то, чтобы обеспечить бюджет в размере от £8 млрд до £11 млрд.

«Я не скрывал того факта, что мы страдаем от инфляционного давления, как и департаменты с большими капитальными затратами. Речь идет о расходах на оборудование и инфраструктуру, потому что, конечно, именно туда идет инфляция», — рассказал он Sky News.

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