В Киргизии прекратили уголовное дело в отношении экс-президента Акаева

Уголовное преследование прекращено за истечением срока давности. Дело «Кумтора» касалось событий 1992 и 2003 годов, когда канадская фирма получила право добывать руду вне конкурса, а долю Киргизии в совместном предприятии снизили

В Киргизии закрыли уголовное дело, связанное с разработкой золоторудного месторождения «Кумтор», против бывшего президента Аскара Акаева, сообщил 24.kg глава управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Асылбек Акматов.

«Уголовное преследование в отношении Аскара Акаева прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности», — пояснил он.

Дело «Кумтора», золотые запасы которого составляют примерно 700 т, связано с компанией «Камеко» из Канады: в 1992 году она получила право разрабатывать рудники без конкурса. Прокуратура посчитала соглашение невыгодным для Киргизии. К тому же к коррупционной приравняли сделку 2003 года, когда при реструктуризации генеральных договоренностей с «Камеко» доля Киргизии в совместном предприятии была занижена на 25,7%. Акаева обвиняли в халатности из-за заключения генерального соглашения с «Камеко» в 1992 году и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003 году, а также в злоупотреблении властью или служебным положением.

Акаев возглавил республику в 1991 году, затем дважды одержал победы на выборах и продлевал свои полномочия на референдумах. В 2005-м оппозиционные партии назвали результат очередных выборов сфальсифицированным, во время последовавшей «тюльпановой революции» Акаев бежал из страны. Последние годы он жил в России и занимался научной деятельностью.

В августе 2021 года Акаев вернулся в Киргизию и был доставлен в Государственный комитет национальной безопасности для проведения «необходимых следственных действий в рамках уголовного дела». Он объяснил свой приезд стремлением помочь следствию в рамках сделки; в Генпрокуратуре подтвердили, что экс-президент активно сотрудничает со следователями. После допроса Акаева по делу «Кумтора» задержали бывшего премьер-министра страны Темира Сариева. В ведомстве указали, что тот, «будучи министром экономики и одновременно председателем соответствующей госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника «Кумтор» на несколько миллиардов сомов».

К концу 2021 года обвинения в коррупции против Акаева по делу «Кумтора» были сняты. Его соратник Бекболот Талгарбеков пояснил, что преследование прекратили за отсутствием состава преступления, а следствие установило, что ни сам Акаев, ни его родственники не присваивали средств из «Кумтора».