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США заявили о готовности к совместной с Россией и Китаем работе по Ирану

США готовы принять участие в переговорах с Ираном, а также другими участниками формата «пять плюс один» (Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) для обсуждения иранской ядерной программы по приглашению Евросоюза.Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, его слова передает телеканал NBC.

«США готовы принять приглашение высокопоставленного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности (Жозепа Борреля. — РБК) на участие во встрече стран, подписавших ядерное соглашение 2015 года», — говорится в заявлении Прайса.

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Телеканал отмечает, что предложение совпало с сообщением в Twitter заместителя генерального секретаря ЕС по политическим вопросам Энрике Мора, который заявил о готовности пригласить всех участников сделки на «неформальную встречу», для обсуждения дальнейших шагов.

Ранее Reuters сообщал, что администрация Джо Байдена уведомила ООН об отзыве прошения бывшего президента Дональда Трампа, в котором говорится о возобновлении санкций против Ирана.

Сделка по ядерной программе с Ираном, известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) была подписана в 2015 году. В 2018 году США вышли из договора и ввели экономические санкции против Тегерана. Позднее администрация Трампа несколько раз расширяла санкции.

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