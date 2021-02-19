США заявили о готовности к совместной с Россией и Китаем работе по Ирану

США готовы принять участие в переговорах с Ираном, а также другими участниками формата «пять плюс один» (Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) для обсуждения иранской ядерной программы по приглашению Евросоюза.Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, его слова передает телеканал NBC.

«США готовы принять приглашение высокопоставленного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности (Жозепа Борреля. — РБК) на участие во встрече стран, подписавших ядерное соглашение 2015 года», — говорится в заявлении Прайса.

Телеканал отмечает, что предложение совпало с сообщением в Twitter заместителя генерального секретаря ЕС по политическим вопросам Энрике Мора, который заявил о готовности пригласить всех участников сделки на «неформальную встречу», для обсуждения дальнейших шагов.

Ранее Reuters сообщал, что администрация Джо Байдена уведомила ООН об отзыве прошения бывшего президента Дональда Трампа, в котором говорится о возобновлении санкций против Ирана.