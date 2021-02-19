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Политика ,  
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Принц Гарри и Меган Маркл отказались вернуться к королевским обязанностям

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что не вернутся к обязанностям членов королевской семьи. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Свое решение они подтвердили во время беседы с королевой Великобритании Елизаветой II. В связи с этим супруги должны будут отказаться от работы с благотворительными организациями, покровителями которых они являются. Эти роли будут распределены между другими членами королевской семьи. 

«Несмотря на то, что все мы опечалены этим решением, герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи», — говорится в заявлении дворца.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о решении отказаться от королевских полномочий и стать финансово независимыми в январе 2020 года. С апреля они прекратили выполнять королевские обязанности и посещать официальные мероприятия.

Материал дополняется

Принц Гарри Меган Маркл Букингемский дворец
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