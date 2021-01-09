Богатейший человек мира решил продать все имущество ради заселения Марса

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск, ставший в четверг, 7 января, богатейшим человеком в мире, решил распродать все имущество ради колонизации Марса. Об этом сообщает Business Insider.

Как заявил бизнесмен, запланированное им строительство города на Марсе потребует значительных вложений. По его словам, это одна из причин, которые могут вынудить его расстаться со своим имуществом. Другой причиной, как отметил Маск, является желание продемонстрировать миру, насколько решительно он настроен, когда речь идет о колонизации Марса.

«Фактически, у меня практически не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут мои дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь», — сказал предприниматель.

Материал дополняется.