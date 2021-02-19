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Политика ,  
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Макрон раскритиковал борьбу с «организацией, которой больше нет»

Макрон раскритиковал постоянных членов Совбеза ООН, которые позволили заменить структуру «конкурирующими региональными форматами». По его мнению, возрожденный СБ ООН поможет избежать роста напряженности между США и Китаем
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Совет Безопасности ООН «больше не работает» как средство разрешения крупных региональных конфликтов. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщила газета Financial Times.

Он назвал постоянных членов Совбеза ООН «сумасшедшими», поскольку те «позволили заменить его конкурирующими региональными форматами».

«Возрожденный» Совет мог бы стать способом избежать эскалации напряженности между США и Китаем, однако Макрон не уверен, согласится ли КНР сотрудничать, отметила FT.

Франция, Великобритания и Россия — три других постоянных члена Совета Безопасности ООН — выступили за возобновление взаимодействия, чтобы «создать новую зону сотрудничества с Китаем, если он этого захочет», сказал президент. «И это открытый вопрос. Если Китай в ближайшие полгода не захочет сотрудничать в этих структурах, он сделает свой выбор», — добавил Макрон.

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Эмманюэль Макрон

Макрон не впервые выступает с критикой работы Совета Безопасности ООН. В частности, в ноябре 2020 года президент в интервью журналу Le Grand Continent заявил, что совет «больше не предлагает полезных решений», и предложил «переосмыслить полезные формы сотрудничества» и «восстановить баланс отношений». Для этого, по мнению Макрона, нужна «сильная в политическом отношении Европа». США станут уважать Европу как союзника только в том случае, если она «отнесется серьезно к самой себе» и будет «независима в собственной оборонной политике», пояснил президент.

Совет Безопасности ООН был основан в 1945 году. В его состав входят 15 государств. Это пять постоянных членов — Россия, Великобритания, Франция, США и Китай, а также десять непостоянных, избираемых Генеральной ассамблеей ООН на двухлетний срок по пять каждый год. В 2018 году Германия и Франция выступили за создание Совета безопасности ЕС.

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