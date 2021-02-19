Макрон раскритиковал борьбу с «организацией, которой больше нет»

Макрон раскритиковал постоянных членов Совбеза ООН, которые позволили заменить структуру «конкурирующими региональными форматами». По его мнению, возрожденный СБ ООН поможет избежать роста напряженности между США и Китаем

Эмманюэль Макрон (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Совет Безопасности ООН «больше не работает» как средство разрешения крупных региональных конфликтов. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщила газета Financial Times.

Он назвал постоянных членов Совбеза ООН «сумасшедшими», поскольку те «позволили заменить его конкурирующими региональными форматами».

«Возрожденный» Совет мог бы стать способом избежать эскалации напряженности между США и Китаем, однако Макрон не уверен, согласится ли КНР сотрудничать, отметила FT.

Франция, Великобритания и Россия — три других постоянных члена Совета Безопасности ООН — выступили за возобновление взаимодействия, чтобы «создать новую зону сотрудничества с Китаем, если он этого захочет», сказал президент. «И это открытый вопрос. Если Китай в ближайшие полгода не захочет сотрудничать в этих структурах, он сделает свой выбор», — добавил Макрон.