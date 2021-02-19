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Протесты в Белоруссии ,  
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США ввели визовые ограничения против 43 граждан Белоруссии

В их число вошли руководители и сотрудники правоохранительных органов, судьи и прокуроры, причастные, по мнению США, к осуждению мирных протестующих и журналистов, чиновники из судебной сферы. Им запрещен въезд в США

США наложили визовые ограничения на 43 граждан Белоруссии, ответственных, по их мнению, за «подрыв демократии», говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Ограничения подразумевают запрет на въезд в США.

В число попавших под санкции входят высокопоставленные чиновники из судебной сферы, руководители правоохранительных органов и рядовые сотрудники, задерживавшие мирных протестующих, судьи и прокуроры, причастные к осуждению мирных участников протестов и журналистов, руководители вузов, которые «угрожали студентам-участникам мирных протестов», сообщил Блинкен.

В заявлении госсекретаря говорится, что США все еще обеспокоены «продолжающимся жестоким подавлением мирных протестов, про-демократических активистов и журналистов». Блинкен привел в пример недавние обыски у сотрудников белорусского правозащитного центра «Весна», а также приговор журналисткам польского телеканала «Белсат» Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой за стрим с митинга.

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Светлана Тихановская

В заключение госсекретарь напомнил, что США поддерживают международные усилия по независимому расследованию нарушений во время президентских выборов в Белоруссии, нарушения прав граждан и подавления протестов.

США уже несколько раз за прошедшие полгода вводили санкции против отдельных лиц и учреждений Белоруссии. Так, под визовые ограничения уже попали 66 человек.

В начале октября Минфин США ввел санкции против восьми белорусских политиков, в том числе против главы МВД Юрия Караева, начальника минской полиции Ивана Кубракова, заместителя командующего внутренними войсками МВД Хазалбека Атабекова, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы. Санкции включали запрет на въезд в США и финансовые операции.

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В конце декабря под ограничения попали замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич, отряд «Альфа» белорусского КГБ, ГУВД Минского горисполкома, минский ОМОН и ЦИК Белоруссии. Активы фигурантов списка блокировали, американцам запретили вести с ними какие-либо дела или заключать сделки.

Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж
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Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. По официальным данным, на них победил президент Александр Лукашенко. Однако оппозиция, от которой на выборы шла Светлана Тихановская, не согласилась с данными ЦИК и заявила о победе своего кандидата.

После выборов в стране начались массовые протесты, которые в первые дни сопровождались многочисленными столкновениями протестующих с милицией и ОМОНом. Задержанные жаловались на избиения во время задержаний и после, а также на угрозы и пытки.

Автор
Мария Лисицына
санкции США Белоруссия акции протеста визы
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