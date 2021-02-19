США ввели визовые ограничения против 43 граждан Белоруссии

В их число вошли руководители и сотрудники правоохранительных органов, судьи и прокуроры, причастные, по мнению США, к осуждению мирных протестующих и журналистов, чиновники из судебной сферы. Им запрещен въезд в США

США наложили визовые ограничения на 43 граждан Белоруссии, ответственных, по их мнению, за «подрыв демократии», говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Ограничения подразумевают запрет на въезд в США.

В число попавших под санкции входят высокопоставленные чиновники из судебной сферы, руководители правоохранительных органов и рядовые сотрудники, задерживавшие мирных протестующих, судьи и прокуроры, причастные к осуждению мирных участников протестов и журналистов, руководители вузов, которые «угрожали студентам-участникам мирных протестов», сообщил Блинкен.

В заявлении госсекретаря говорится, что США все еще обеспокоены «продолжающимся жестоким подавлением мирных протестов, про-демократических активистов и журналистов». Блинкен привел в пример недавние обыски у сотрудников белорусского правозащитного центра «Весна», а также приговор журналисткам польского телеканала «Белсат» Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой за стрим с митинга.

В заключение госсекретарь напомнил, что США поддерживают международные усилия по независимому расследованию нарушений во время президентских выборов в Белоруссии, нарушения прав граждан и подавления протестов.