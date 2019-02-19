Порошенко заявил о полном отказе США от переговоров с Россией

Вашингтон не будет вести переговоры с Москвой, пока не отпустят всех украинских моряков, задержанных Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом, по его словам, сообщил вице-президент США Майкл Пенс

Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Официальные лица США отказались от любых встреч с российскими дипломатами, до тех пор пока Москва не освободит арестованных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом во время встречи с инициативной группой, выступающей за освобождение задержанных, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «Интерфакс — Украина».

По словам Порошенко, о решении Вашингтона известно со слов вице-президента США Майкла Пенса, с которым они встретились во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«В Мюнхене в рамках конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который сообщил, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами. И пока [украинских моряков] не отпустят, встреч не будет», — сказал украинский лидер.

Порошенко не уточнил, в какой момент США, по словам Пенса, прекратили контакты с Россией. Встреча вице-президента США и президента Украины состоялась 16 февраля.

Украинские моряки были задержаны российскими пограничниками в ноябре 2018 года. С того момента американские дипломаты контактов с коллегами из России не прекращали, по крайней мере до последнего времени. Например, последний телефонный разговор главы российского МИДа Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео состоялся 12 февраля.