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Конфликт в Азовском море ,  
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Порошенко заявил о полном отказе США от переговоров с Россией
Вашингтон не будет вести переговоры с Москвой, пока не отпустят всех украинских моряков, задержанных Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом, по его словам, сообщил вице-президент США Майкл Пенс
Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Официальные лица США отказались от любых встреч с российскими дипломатами, до тех пор пока Москва не освободит арестованных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом во время встречи с инициативной группой, выступающей за освобождение задержанных, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «Интерфакс — Украина».

По словам Порошенко, о решении Вашингтона известно со слов вице-президента США Майкла Пенса, с которым они встретились во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«В Мюнхене в рамках конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который сообщил, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами. И пока [украинских моряков] не отпустят, встреч не будет», — сказал украинский лидер.

Порошенко не уточнил, в какой момент США, по словам Пенса, прекратили контакты с Россией. Встреча вице-президента США и президента Украины состоялась 16 февраля.

Украинские моряки были задержаны российскими пограничниками в ноябре 2018 года. С того момента американские дипломаты контактов с коллегами из России не прекращали, по крайней мере до последнего времени. Например, последний телефонный разговор главы российского МИДа Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео состоялся 12 февраля.

Кроме того, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и по международной безопасности Андреа Томпсон встречалась с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Китае для обсуждения ситуации вокруг российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 11 февраля в Москве также прошли переговоры с участием спецпредставителя США по КНДР Майка Ламберта.

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Украинские моряки были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года. Тогда три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» попытались войти в Азовское море.

ФСБ заявила, что корабли вошли в территориальные воды России без уведомления и специального разрешения и не реагировали на предупреждения. По каравану был открыт огонь.

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В результате спецоперации все три корабля были задержаны и доставлены в Керчь, а экипажи «Бердянска», «Никополя» и «Яны Капу» арестованы в рамках уголовного дела о нарушении границы России (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Киев настаивает, что проход судов был запланирован и российских пограничников уведомили заранее. После задержания на Украине также завели уголовное дело.

Комментируя инцидент в Керченском проливе, президент России Владимир Путин отметил, что с помощью этого события Порошенко пытается поднять свой рейтинг накануне выборов.

«Нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента. Я имею в виду действующего», — сказал Путин, добавив, что такой подход интересам Украины только вредит.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Автор: Наталья Демченко
Теги: Петр Порошенко, международные отношения
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