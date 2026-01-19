Трамп встретится с мировыми лидерами в Давосе

Кирилл Дмитриев (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп встретится с мировыми бизнес-лидерами на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Reuters.

Трамп прибудет в Швейцарию 21 января. В этот же день он выступит с речью. На прием после его выступления пригласили руководителей различных предприятий, включая гендиректоров компаний финансового сектора, криптоиндустрии и консалтинга.

В форуме также примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антониу Гутерриш и другие политики. Наиболее многочисленной станет американская делегация, куда войдет госсекретарь Марко Рубио.

В 2026 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 19 по 23 января. На нем представители политической и деловой элиты обсудят проблемы международной безопасности и экономические проблемы и затронут тему искусственного интеллекта. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога».

Форум проводится в Давосе с 1971 года. Город находится в Альпах на востоке Швейцарии на высоте более 1500 м и известен также как горнолыжный курорт.