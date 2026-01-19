Шведский министр финансов назвала европейские пошлины Трампа абсурдными

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон назвала абсурдным использование США пошлин как угрозы с целью получить Гренландию и призвала страны ЕС действовать сообща

Элизабет Свантессон (Фото: Mike Segar / Reuters)

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявила журналистам, что считает абсурдным использование президентом США Дональдом Трампом «пошлин в качестве угрозы, чтобы попытаться купить или захватить Гренландию». Ее слова приводит Reuters.

«Мы не можем стоять сложа руки и кланяться и пресмыкаться перед этим, мы должны дать отпор», — сказала Свантессон и призвала участниц Евросоюза действовать сообща.

Министр заявила, что европейская экономика сможет выдержать от введения пошлин и ключевая проблема сейчас не в «тарифах, а в том, что Трамп планирует дальше делать в отношении Гренландии». Свантессон призвала дать отпор Штатам, потому что у Европы есть прочная экономическая основа.



Дональд Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин против Швеции и еще нескольких стран НАТО 17 января. Президент США также призвал власти Дании сесть за стол переговоров и договориться о передаче контроля за Гренландией.

