Шведский министр финансов назвала европейские пошлины Трампа абсурдными
Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявила журналистам, что считает абсурдным использование президентом США Дональдом Трампом «пошлин в качестве угрозы, чтобы попытаться купить или захватить Гренландию». Ее слова приводит Reuters.
«Мы не можем стоять сложа руки и кланяться и пресмыкаться перед этим, мы должны дать отпор», — сказала Свантессон и призвала участниц Евросоюза действовать сообща.
Министр заявила, что европейская экономика сможет выдержать от введения пошлин и ключевая проблема сейчас не в «тарифах, а в том, что Трамп планирует дальше делать в отношении Гренландии». Свантессон призвала дать отпор Штатам, потому что у Европы есть прочная экономическая основа.
Дональд Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин против Швеции и еще нескольких стран НАТО 17 января. Президент США также призвал власти Дании сесть за стол переговоров и договориться о передаче контроля за Гренландией.
В ответ восемь европейских стран сделали совместное заявление, в котором подчеркнули приверженность к укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу. Президент Франции Эмманюэль Макрон, против которой Трамп также ввел пошлины, собирался применить против Вашингтона «торговую базуку» Евросоюза, механизм Anti-Coercion Instrument, (ACI), который позволяет вводить дополнительные налоги и сборы для технологических корпораций, точечно ограничивать инвестиции, сужать или закрывать доступ к рынку Евросоюза
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко