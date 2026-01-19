 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Шведский министр финансов назвала европейские пошлины Трампа абсурдными

Элизабет Свантессон назвала абсурдным использование пошлин США в качестве угроз
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон назвала абсурдным использование США пошлин как угрозы с целью получить Гренландию и призвала страны ЕС действовать сообща
Элизабет Свантессон
Элизабет Свантессон (Фото: Mike Segar / Reuters)

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявила журналистам, что считает абсурдным использование президентом США Дональдом Трампом «пошлин в качестве угрозы, чтобы попытаться купить или захватить Гренландию». Ее слова приводит Reuters

«Мы не можем стоять сложа руки и кланяться и пресмыкаться перед этим, мы должны дать отпор», — сказала Свантессон и призвала участниц Евросоюза действовать сообща.

Министр заявила, что европейская экономика сможет выдержать от введения пошлин и ключевая проблема сейчас не в «тарифах, а в том, что Трамп планирует дальше делать в отношении Гренландии». Свантессон призвала дать отпор Штатам, потому что у Европы есть прочная экономическая основа. 

Дональд Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин против Швеции и еще нескольких стран НАТО 17 января. Президент США также призвал власти Дании сесть за стол переговоров и договориться о передаче контроля за Гренландией. 

WP рассказала о росте интереса к Гренландии из-за таяния льдов в регионе
Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images


В ответ восемь европейских стран сделали совместное заявление, в котором подчеркнули приверженность к укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу. Президент Франции Эмманюэль Макрон, против которой Трамп также ввел пошлины, собирался применить против Вашингтона «торговую базуку» Евросоюза, механизм Anti-Coercion Instrument, (ACI), который позволяет вводить дополнительные налоги и сборы для технологических корпораций, точечно ограничивать инвестиции, сужать или закрывать доступ к рынку Евросоюза

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Гренландия США Дональд Трамп Европейский Союз пошлины Швеция
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Генсек Совета Европы увидел возвращение «рефлекса холодной войны»
Политика
Стармер допустил недопонимание Трампом цели отправки военных в Гренландию
Политика
Датские военные прибудут в Гренландию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
«Атом» получит систему контроля усталости водителя. Как она работает Авто, 17:43
ЦБ заявил о работе над запретом похожих на деньги предметов Финансы, 17:41
В России признали нежелательной французскую Vigo Law Firm Политика, 17:30
Шведский министр финансов назвала европейские пошлины Трампа абсурдными Политика, 17:25
Голкипер «Ак Барса» стал четвертым вратарем, одержавшим 200 побед в КХЛ Спорт, 17:23
В МВФ предупредили об угрозе устойчивости мировой экономики из-за ИИ Экономика, 17:22
NYSE запустит круглосуточную торговлю токенизированными акциями Крипто, 17:21
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
В Лондоне начался суд по иску принца Гарри и Элтона Джона к Daily Mail Общество, 17:19
От радио к персональному ассистенту. Эволюция мультимедиа в автомобиле Autonews, 17:15
На надгробной плите экс-канцлера Германии нарисовали четыре свастики Общество, 17:09
В правительстве одобрили законопроект о геномной регистрации военных Политика, 17:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
В Минэнерго Сербии объявили о договоренностях с «Газпромом» по NIS Бизнес, 16:57
«Барселона» сыграет с обидчиком «Реала» в Кубке Испании Спорт, 16:54