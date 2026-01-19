 Перейти к основному контенту
Колесникова призвала Европу к сближению с Белоруссией

Сюжет
Протесты в Белоруссии
Оппозиционерка Колесникова, которую в прошлом месяце помиловал Лукашенко, призвала Европу к сближению с Белоруссией. По ее словам, дальнейшая изоляция позволит Минску еще больше сблизиться с Москвой
Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press)

Европа должна начать диалог с властями Белоруссии, иначе Минск рискует еще больше сблизиться с Москвой, заявила вышедшая на свободу месяц назад белорусский оппозиционный политик Мария Колесникова в интервью Financial Times.

«Чем больше Белоруссия изолирована от Европы, тем больше она вынуждена сближаться с Россией. Это делает Белоруссию менее безопасной и менее предсказуемой для Европы», — пояснила она.

Колесникову и еще 122 заключенных президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал в декабре 2025 года. Решение было принято в рамках договоренностей с американским лидером Дональдом Трампом. Взамен США пообещали отменить санкции против белорусской калийной отрасли.

Колесникова подчеркивала, что «чрезвычайно благодарна» Трампу и всем участвовавшим в освобождении белорусских оппозиционеров, включая Украину. «Но, как человек с европейским менталитетом, я не понимаю, почему Европа не начала переговоры с Лукашенко раньше, чем США», — отметила она. По мнению Колесниковой, у Германии, например, гораздо больше связей с Белоруссией, чем у США.

Санкции стали тяжелым ударом для «сильно европеизированных» белорусских граждан, считает Колесникова. «Лукашенко — прагматичный человек. Он понимает язык бизнеса. Если он готов к гуманитарным мерам в ответ на ослабление санкций, включая освобождение заключенных и допуск независимых СМИ и НПО в Белоруссию, это необходимо обсудить», — сказала она, отметив, что не собирается уходить из политики.

Почему Лукашенко освободил политиков, осужденных после выборов 2020 года
Политика
Алесь Беляцкий

Колесникова была лидером Координационного совета оппозиции Белоруссии, который был создан летом 2020 года после выборов президента республики и на фоне протестов недовольных результатами. В том же году в отношении нее и других лидеров оппозиции, включая экс-кандидатов в президенты Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, были возбуждены уголовные дела. Впоследствии МВД Белоруссии признало Координационный совет белорусской оппозиции экстремистским формированием и запретило его деятельность в стране.

В сентябре 2021 года Колесникову приговорили к 11 годам заключения, признав виновной по ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата власти), ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленные на причинение ущерба национальной безопасности), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования) УК Белоруссии. После приговора заявила, что невиновна и не станет просить Лукашенко о помиловании.

