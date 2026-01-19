Колесникова призвала Европу к сближению с Белоруссией

Оппозиционерка Колесникова, которую в прошлом месяце помиловал Лукашенко, призвала Европу к сближению с Белоруссией. По ее словам, дальнейшая изоляция позволит Минску еще больше сблизиться с Москвой

Мария Колесникова (Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press)

Европа должна начать диалог с властями Белоруссии, иначе Минск рискует еще больше сблизиться с Москвой, заявила вышедшая на свободу месяц назад белорусский оппозиционный политик Мария Колесникова в интервью Financial Times.

«Чем больше Белоруссия изолирована от Европы, тем больше она вынуждена сближаться с Россией. Это делает Белоруссию менее безопасной и менее предсказуемой для Европы», — пояснила она.

Колесникову и еще 122 заключенных президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал в декабре 2025 года. Решение было принято в рамках договоренностей с американским лидером Дональдом Трампом. Взамен США пообещали отменить санкции против белорусской калийной отрасли.

Колесникова подчеркивала, что «чрезвычайно благодарна» Трампу и всем участвовавшим в освобождении белорусских оппозиционеров, включая Украину. «Но, как человек с европейским менталитетом, я не понимаю, почему Европа не начала переговоры с Лукашенко раньше, чем США», — отметила она. По мнению Колесниковой, у Германии, например, гораздо больше связей с Белоруссией, чем у США.

Санкции стали тяжелым ударом для «сильно европеизированных» белорусских граждан, считает Колесникова. «Лукашенко — прагматичный человек. Он понимает язык бизнеса. Если он готов к гуманитарным мерам в ответ на ослабление санкций, включая освобождение заключенных и допуск независимых СМИ и НПО в Белоруссию, это необходимо обсудить», — сказала она, отметив, что не собирается уходить из политики.

Колесникова была лидером Координационного совета оппозиции Белоруссии, который был создан летом 2020 года после выборов президента республики и на фоне протестов недовольных результатами. В том же году в отношении нее и других лидеров оппозиции, включая экс-кандидатов в президенты Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, были возбуждены уголовные дела. Впоследствии МВД Белоруссии признало Координационный совет белорусской оппозиции экстремистским формированием и запретило его деятельность в стране.

В сентябре 2021 года Колесникову приговорили к 11 годам заключения, признав виновной по ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата власти), ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленные на причинение ущерба национальной безопасности), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования) УК Белоруссии. После приговора заявила, что невиновна и не станет просить Лукашенко о помиловании.