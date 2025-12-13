Освобожденных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину

Всего на Украину вывезли 114 человек, из которых 104 — белорусы и пятеро — украинцы. Лукашенко объявил о помиловании оппозиционеров и других осужденных после переговоров с США и снятия ими санкций с белорусского калия

Помилованных белорусским президентом Александром Лукашенко оппозиционеров, в том числе Виктора Бабарико и Марию Колесникову, после освобождения доставили на Украину. Об этом сообщает штаб Бабарико.

Признанный в Белоруссии экстремистским правозащитный центр «Весна» сообщает, что всего на Украину вывезли 114 человек, из которых 104 — белорусы. Организация показала фото Колесниковой, сидящей в автобусе, а также ее же и Бабарико уже после выхода из него. Они обнялись.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал происходящее «специальным мероприятием по освобождению гражданских лиц, находившихся в Белоруссии». По его словам, среди освобожденных есть пятеро украинцев.

Лукашенко помиловал 123 граждан различных стран, осужденных в Белоруссии за шпионаж, террористическую и экстремистскую деятельность, «в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь». Вашингтон уже объявил о снятии санкций с белорусского калия. Это произошло на фоне визита в Белоруссию американской делегации во главе со спецпосланником Джоном Коулом. Переговоры сторон шли несколько часов в течение двух дней.

Виктор Бабарико в 2000–2020 годах был председателем правления Белгазпромбанка. В мае 2020 года он выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах. Однако в июне в минский офис банка пришли сотрудники Комитета государственного контроля (КГК), которые изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., а также задержали около 30 человек, в том числе Бабарико. Иван Тертель (на тот момент возглавлял КГК, а сейчас руководит КГБ) заявил, что за деятельностью банкира стояли «кукловоды» — «большие начальники в «Газпроме». В Кремле потребовали аргументировать эти заявления. В июле 2020 года ЦИК отказалась регистрировать Бабарико кандидатом. Колесникова 12 лет прожила в Германии, в 2019 году вернулась в Белоруссию и приняла предложение занимавшего тогда пост председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико возглавить арт-пространство «ОК16». Когда в 2020 году Бабарико объявил о решении баллотироваться в президенты, Колесникова стала координатором его штаба. В сентябре 2021 года Колесникову приговорили к 11 годам заключения, признав виновной по ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата власти), ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленные на причинение ущерба национальной безопасности), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования) УК Белоруссии. Осенью 2021 года в интервью РБК оппозиционерка заявила, что не будет просить о помиловании, поскольку невиновна.

Кроме Колесниковой и Бабарико среди помилованных оказались лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий — председатель центра «Весна», его коллеги Валентин Стефанович и Владимир Лабкович, а также белорусский адвокат и активист Максим Знак — член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, созданного после президентских выборов 2020 года.