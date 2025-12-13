 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Белоруссии⁠,
0

Освобожденных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину

Сюжет
Протесты в Белоруссии
Всего на Украину вывезли 114 человек, из которых 104 — белорусы и пятеро — украинцы. Лукашенко объявил о помиловании оппозиционеров и других осужденных после переговоров с США и снятия ими санкций с белорусского калия

Фото: Координационный штаб обмена военнопленных
Мария Колесникова
Мария Колесникова и Кирилл Буданов
Фото: Координационный штаб обмена военнопленных
Фото: Координационный штаб обмена военнопленных
Фото: Координационный штаб обмена военнопленных
Фото: Координационный штаб обмена военнопленных
Фото: Координационный штаб обмена военнопленных
Мария Колесникова
Мария Колесникова и Кирилл Буданов
Фото: Координационный штаб обмена военнопленных
Фото: Координационный штаб обмена военнопленных
Фото: Координационный штаб обмена военнопленных
Фото: Координационный штаб обмена военнопленных
Фото: Координационный штаб обмена военнопленных
Мария Колесникова
(Фото: Координационный штаб обмена военнопленных)
Мария Колесникова и Кирилл Буданов
(Фото: Координационный штаб обмена военнопленных)
Фото: Координационный штаб обмена военнопленных
Фото: Координационный штаб обмена военнопленных
Фото: Координационный штаб обмена военнопленных
Фото: Координационный штаб обмена военнопленных

Помилованных белорусским президентом Александром Лукашенко оппозиционеров, в том числе Виктора Бабарико и Марию Колесникову, после освобождения доставили на Украину. Об этом сообщает штаб Бабарико.

Признанный в Белоруссии экстремистским правозащитный центр «Весна» сообщает, что всего на Украину вывезли 114 человек, из которых 104 — белорусы. Организация показала фото Колесниковой, сидящей в автобусе, а также ее же и Бабарико уже после выхода из него. Они обнялись.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал происходящее «специальным мероприятием по освобождению гражданских лиц, находившихся в Белоруссии». По его словам, среди освобожденных есть пятеро украинцев.

Лукашенко помиловал оппозиционеров Бабарико и Колесникову
Политика

Лукашенко помиловал 123 граждан различных стран, осужденных в Белоруссии за шпионаж, террористическую и экстремистскую деятельность, «в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь». Вашингтон уже объявил о снятии санкций с белорусского калия. Это произошло  на фоне визита в Белоруссию американской делегации во главе со спецпосланником Джоном Коулом. Переговоры сторон шли несколько часов в течение двух дней.

Виктор Бабарико в 2000–2020 годах был председателем правления Белгазпромбанка. В мае 2020 года он выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах. Однако в июне в минский офис банка пришли сотрудники Комитета государственного контроля (КГК), которые изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., а также задержали около 30 человек, в том числе Бабарико. Иван Тертель (на тот момент возглавлял КГК, а сейчас руководит КГБ) заявил, что за деятельностью банкира стояли «кукловоды» — «большие начальники в «Газпроме». В Кремле потребовали аргументировать эти заявления.

В июле 2020 года ЦИК отказалась регистрировать Бабарико кандидатом.

Колесникова 12 лет прожила в Германии, в 2019 году вернулась в Белоруссию и приняла предложение занимавшего тогда пост председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико возглавить арт-пространство «ОК16». Когда в 2020 году Бабарико объявил о решении баллотироваться в президенты, Колесникова стала координатором его штаба. В сентябре 2021 года Колесникову приговорили к 11 годам заключения, признав виновной по ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата власти), ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленные на причинение ущерба национальной безопасности), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования) УК Белоруссии.

Осенью 2021 года в интервью РБК оппозиционерка заявила, что не будет просить о помиловании, поскольку невиновна.

Кроме Колесниковой и Бабарико среди помилованных оказались лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий — председатель центра «Весна», его коллеги Валентин Стефанович и Владимир Лабкович, а также белорусский адвокат и активист Максим Знак — член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, созданного после президентских выборов 2020 года.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Белоруссия Виктор Бабарико Мария Колесникова
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко помиловал Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого
Политика
Дональд и Мелания Трамп передали личное письмо Лукашенко
Политика
Лукашенко помиловал оппозиционеров Бабарико и Колесникову
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 18:12 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 18:12
Лыжник Коростелев назвал ужасным свое выступление в спринте на Кубке мира Спорт, 18:30
В Финляндии возбудили уголовное дело против Греты Тунберг Общество, 18:26
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Фицо заявил, что продолжит выступать за возобновление отношений с Россией Политика, 18:09
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Боксер Шумков принес сборной России первое золото на ЧМ в Дубае Спорт, 17:54
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
В Думе заявили о признании Deutsche Welle нежелательной организацией Политика, 17:49
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Освобожденных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину Политика, 17:41
Тренер назвал причины неудач Коростелева и Непряевой в спринте на КМ Спорт, 17:34
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29