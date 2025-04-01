Единороссы обсудили включение военных в думскую «тройку»

В «Единой России» уверены, что если в федеральном списке будет несколько человек, то среди них должны быть участник военной операции и женщина. В частности, среди кандидатов Герой России Владислав Головин с позывным «Струна»

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В «Единой России» приступили к обсуждению общефедеральной части списка на выборы в Госдуму (должны пройти в сентябре 2026 года), рассказали РБК два источника в партии и еще один, близкий к администрации президента. Все они уточняют, что пока это именно предварительное обсуждение. По закону в общефедеральной части списка может быть до 15 человек. Это те, кто будет включен в избирательный бюллетень независимо от региона. Под их фамилиями в бюллетенях будут располагаться первые три кандидата региональных групп списка.

Один, три или пять

По словам источников, сейчас в партии обсуждаются плюсы и минусы вариантов «единички, тройки и пятерки». В «Единой России» традиционно хотели бы, чтобы их списки возглавлял президент России Владимир Путин, но это решение от них не зависит. Если это состоится, Путин будет единственным в общефедеральной части списка. Так было в 2007 году. Сейчас источник, близкий к администрации президента, сомневается в таком сценарии: «Все-таки только в прошлом году прошла президентская кампания, поэтому я не думаю, что будет такой вариант». Вариант «единички» рассматривается также для случая, если список партии возглавит ее председатель, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Так уже было в 2011 и 2016 годах. Тогда Медведев делал это в статусе председателя партии и уходящего президента, а потом премьер-министра. Однако на выборах 2021 года его в предвыборных списках партии власти не оказалось. По словам одного из источников, на сей раз это более вероятный вариант, чем на выборах 2021-го: «Сейчас у председателя рейтинги гораздо лучше. В прошлый раз они все еще испытывали негативное влияние пенсионной реформы».

По данным ВЦИОМа, в 2020–2021 годах у Медведева был отрицательный индекс доверия: респондентов, которые ему не доверяют, было значительно больше, чем тех, кто доверяет. Разница между этими показателями в определенные моменты достигала и даже превышала 50 п.п. За последние годы ситуация для зампреда Совбеза выровнялась: в опросах этого года, хоть недоверие к нему периодически и превышает доверие, в целом показатели примерно равны. Например, согласно опросу, проведенному с 10 по 16 марта, Медведеву доверяют 42,7% и не доверяют 43,1% россиян.

Кто может войти в «тройку»

Варианты «тройки» и «пятерки» похожи на сценарий, который ЕР использовала на прошлых думских выборах в 2021 году. Тогда ее списки возглавили на тот момент министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, врач, получивший известность на фоне борьбы с коронавирусом, Денис Проценко, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и занимавшая в то время пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Два собеседника РБК говорят, что обсуждаются вариант и «тройки», и «пятерки». «Скорее всего, мы предложим и проработаем «пятерку», которую потом и сократят до «тройки», — говорит один из источников.

При этом в партии пока нет четкого понимания, кто должен стать основными лицами кампании, но представители прошлой «пятерки» вряд ли снова войдут в список; среди новых лиц обязательно должен быть участник военной операции и женщина, говорят собеседники РБК. «Участник СВО должен быть, это не обсуждается», — говорит источник. Кто именно, партийцы пока не говорят, объясняя, что намерены продолжать изучать кандидатуры, так как время на это есть. Один из источников упоминает, что обсуждалась кандидатура Владислава Головина. Последний с 24 декабря 2024 года возглавляет центральный штаб «Юнармии». В ходе военной операции на Украине он служил в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота и известен под позывным «Струна». В 2022 году президент присвоил ему звание Героя России. Головин выступал на съезде «Единой России» в 2024 году.

По словам источников, он подходит под критерии, которые партия выставляет участникам военной операции. «Но мы еще посмотрим. В целом у нас много, кого мы можем привлечь. Тем более будет еще один выпуск «Времени героев», — говорит один из собеседников РБК. Источник, близкий к администрации президента, считает что представителем военной операции в списке может быть и полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

При этом собеседники РБК, говорят, что количество участников военных действий в списке — это еще обсуждаемый вопрос. По их словам, все дело в том, что пока непонятно, какая повестка будет на предстоящих думских выборах. «Если, например, мирные переговоры затянутся или сорвутся, то тогда это опять будет история про необходимость консолидации в мирное время. Да, тогда имеет смысл поставить трех участников СВО», — поясняет собеседник. По словам источников, если в качестве базового сценария рассматривать тот, при котором военная операция заканчивается к лету будущего года, то есть к активной части думской кампании, то логично уже идти на выборы с повесткой «развития». В этом случае общефедеральная часть списка может быть сформирована по принципу «рабочий, крестьянин и воин». К ним также можно добавить учителя, говорит собеседник РБК.

«Поиск всегда идет. Сейчас говорить о какой-то конкретике сложно», — заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, отвечая на вопрос РБК, действительно ли в партии ищут подходящую кандидатуру участника военной операции для внесения в общефедеральную часть списка на думские выборы.

«Подвижки в настроениях»

В феврале на базе близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества проходил круглый стол, где эксперты обсуждали влияние изменение повестки на общественное мнение россиян и на ход выборов. Так, глава фонда Константин Костин говорил, что под влиянием «отложенного выбора» «Единая Россия» в течение последних трех лет показывала свои максимальные результаты, но идущие переговоры между Россией и США приводят к «подвижкам в общественных настроениях». Насколько они повлияют на предстоящие выборы, пока не понятно, однако это фактически может поменять и распределение электоральных групп: например, реструктировать большинство, сейчас поддерживающее власть. «По социологическим опросам ВЦИОМа, ФОМа и других служб, ситуация приблизительно выглядит следующим образом: есть 20% «ястребов», 20% «голубей» и 60% — люди разных взглядов, которые находятся в поле умеренного патриотического консенсуса, обусловленного специальной военной операцией и идеей победы, образ которой у разных социальных групп несколько различается. Очевидно, что все политические игроки будут пытаться этой трансформацией и возникающими зазорами так или иначе пользоваться», — рассуждал Костин.

В свою очередь, научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков призывал не абсолютизировать влияние общей повестки на избирателей. По его словам, она действительно может влиять на общее социально-политическое ощущение в моменте, но в России избиратели во многом сильно заранее определяются в своих политических предпочтениях и не склонны их менять каждый раз перед выборами. «От того, как Путин договорится с Трампом, конечно, будет зависеть отношение избирателей к их пониманию ближайшего будущего, но вряд ли это стоит соотносить с намерением голосовать за «Единую Россию» или КПРФ», — говорил Чеснаков. По его мнению, для ЕР в целом сейчас комфортные условия и рейтинги позволяют партии достаточно уверенно рассчитывать на конституционное большинство: «Главное, не пережать с определенными идеологемами».

Политконсультант Мария Сергеева в разговоре с РБК заявила, что, как бы ни развивалась ситуация на фронте и за переговорным столом, военная операция и ее последствия еще долго будут оказывать влияние на российскую политическую повестку, поэтому, если ЕР пойдет на выборы федеральной «тройкой» или «пятеркой», участник боевых действий как один из лидеров списка напрашивается сам собой. «Интрига в том, кто именно будет составлять ему компанию: может быть, это будут представители волонтеров, медицинские работники или же многодетная мать. А может быть, дипломаты, добившиеся хороших условий за переговорным столом», — предполагает эксперт.