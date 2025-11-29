 Перейти к основному контенту
Выборы в Госдуму⁠,
0
Эксклюзив

«Единая Россия» начала социологические замеры для «пятерки» на выборах

Сюжет
Выборы в Госдуму
Сюжет
Эксклюзивы РБК
В Кремле обсудили рабочий сценарий списка «Единой России» на выборы в Госдуму. По одному из вариантов возглавить список может Дмитрий Медведев, говорят источники РБК
Фото: Владимир Андреев / РБК
Фото: Владимир Андреев / РБК

Как рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, в Кремле определились с базовой концепцией списка «Единой России» на выборах в Госдуму следующего года. Исходят из того, что это будет «пятерка», говорит один из источников.

По его словам, персональный состав этой группы пока обсуждается лишь предварительно. Тем не менее в ходе обсуждений уже был выделен список из 30 человек, по которым провели предварительные социологические замеры. Среди них был и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Источники РБК говорят, что до принятия решения пока достаточно далеко — окончательная версия списка определяется непосредственно перед предвыборным съездом, но сейчас одна из рабочих версий, что именно Медведев и будет первым номером.

В числе кандидатур, которые проходили замеры, по словам собеседников РБК: министр иностранных дел Сергей Лавров, директор департамента информации и печати МИДа Мария Захарова, военный корреспондент, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный, полпред президента в Уральском федеральном округе, бывший командир батальона «Спарта» и экс-глава парламента ДНР Артем Жога, начальник главного штаба «Юнармии», экс-участник военных действий на Украине с позывным «Струна» Владислав Головин, глава Еврейской автономной области, мать погибшего участника боевых действий Мария Костюк, замминистра обороны, глава фонда «Защитники отечества» Анна Цивилева, хоккеист Александр Овечкин, директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», работающий над лекарством от рака академик Иван Стилиди.

РБК писал, что некоторые люди из этого списка обсуждались на совместном мероприятии «Единой России» и администрации президента. Впрочем, замеры не означают, что эти люди пройдут в списки. Так, по словам источников, если в него попадет Лавров, то вряд ли стоит туда ставить Захарову. Также вряд ли в нем будут Цивилева и Костюк, говорит один из собеседников РБК. Он также высказывает скепсис по поводу участия Овечкина.

Дмитрий Медведев улучшил показатели

В 2021 году председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев не вошел в число кандидатов от партии власти. Ключевой причиной такого решения, по словам источника РБК в администрации президента, тогда стала плохая социология. Получалось, что его участие могло отнять у партии голоса, говорил тогда собеседник РБК. В 2020 году Дмитрий Медведев покинул пост главы правительства. Если судить по публичным соцопросам, на тот момент его рейтинг был не очень высоким. Индекс доверия, по данным аналитического центра ВЦИОМ, в 2021 году колебался в диапазоне от –39 до –52 (показатель рассчитывается как разница между числом доверяющих и не доверяющих политику респондентов).

Сейчас ситуация для политика лучше — в этом году индекс колеблется от –10 до 6. По последнему замеру, проведенному с 17 по 23 ноября, число доверяющих Медведеву людей достигло 28,2%. По этому показателю он обгоняет представителей других парламентских партий, но уступает Владимиру Путину и Михаилу Мишустину. Не доверяют Медведеву 47% опрошенных.

Источники, близкие к администрации президента, говорят, что в этот раз и закрытая социология по Медведеву лучше, и у него гораздо больше шансов войти в список партии на этих выборах. «Да, шансов сильно больше», — говорит федеральный чиновник. «Это вполне реальный сценарий», — подтверждает источник в «Единой России».

Снова «пятерка»

Согласно федеральному закону, партия может включить в общую часть списка до 15 человек. Владимир Путин единолично возглавлял список партии в 2007 году (на тот момент он был премьер-министром, но уже было известно, что он будет баллотироваться в президенты в 2008 году). В 2011 и 2016 годах список возглавлял Дмитрий Медведев в качестве главы правительства. На выборах в 2021 году у партии была «пятерка» лидеров. В нее вошли: на тот момент министр обороны, а сейчас секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, врач Денис Проценко, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, на тот момент уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова (сейчас вице-спикер Госдумы).

Как писал РБК, в администрации президента и «Единой России» хотели бы сохранить преемственность «пятерок», то есть включить в новую кого-то из прошлой.

Персоны
Андрей Винокуров Андрей Винокуров
Дмитрий Медведев Мария Захарова Сергей Лавров Госдума Выборы в Госдуму Единая Россия Артём Жога Александр Овечкин Анна Цивилева Евгений Поддубный Мария Костюк ...
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
