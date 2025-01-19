Выступившие против перемирия с ХАМАС министры Израиля подали в отставку

Три министра из «Оцма Йехудит», включая министра нацбезопасности Бен-Гвира — лидера партии, подали в отставку из-за сделки Израиля с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников. Партия вышла из состава правящей коалиции

Итамар Бен-Гвир (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир подал в отставку в связи с достижением соглашения между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении пленных, говорится в заявлении ультраправой партии «Оцма Йехудит», лидером которой является Бен-Гвир, передает Times of Israel.

Также заявления об отставке подали состоящие в партии министр наследия Амихай Элиягу и министр по делам Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. Кроме того, «Оцма Йехудит» (шесть мандатов в кнессете — парламенте Израиля) выходит из состава правящей коалиции в правительстве, говорится в заявлении.

Бен-Гвир в послании премьер-министру Биньямину Нетаньяху заявил, что тот «пошел на уступки террору, которые пересекают все идеологические красные линии». По его мнению, сделка о прекращении огня является «полной победой терроризма». «Мы не намерены работать над свержением возглавляемого вами правительства, но по идеологическим вопросам мы будем голосовать в соответствии с нашим мировоззрением и нашей совестью. Мы не вернемся за стол переговоров с правительством без полной победы над ХАМАС и полной реализации целей войны», — сказано в сообщении.

Бен-Гвир пообещал подать в отставку и вывести свою партию из правящей коалиции 17 января. Условием возвращение «Оцма Йехудит» в коалицию станет возобновление войны с ХАМАС «до окончательной победы». Правящая партия «Ликуд» заявила, что Бен-Гвир покроет себя несмываемым позором, если развалит правящую коалицию. Кроме того, в партии Нетаньяху раскрыли еще одну деталь соглашения о перемирии: Израиль заручился гарантиями США, что сможет при необходимости вернуться к боевым действиям и получить необходимое ему оружие и военное оборудование.

Сделку критиковал еще один член правительства — министр финансов и лидер партии «Религиозный сионизм» (семь мест в кнессете) Бецалель Смотрич. Нетаньяху провел встречи с обоими министрами и, как сообщал The Jerusalem Post, со Смотричем удалось достичь «значительного прогресса»: он пообещал не выходить из состава правительства.

Выход «Оцма Йехудит» не приведет к коллапсу правящей коалиции и досрочным выборам. Однако такая угроза все равно сохраняется: Смотрич грозит выйти из коалиции, если правительство решит перейти от первой ко второй фазе перемирия вместо того, чтобы возобновить боевые действия

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии спустя 15 месяцев войны. Первый этап — прекращение огня и освобождение заложников — должен был начаться утром 19 января. Однако Израиль отложил начало перемирия до получения от группировки списка освобождаемых пленных. В ХАМАС объяснили задержку «техническими причинами». Израиль получил список около 12:00 мск и назначил начало перемирия на 12:15 мск, заявили в канцелярии Нетаньяху.