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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Спецпосланник Трампа призвал к политике «максимального давления» на Иран

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Нужно воспользоваться «слабостью» Ирана, оказать на него давление и военное, и экономическое, и дипломатическое, чтобы изменить страну «к лучшему», заявил Келлог. В первый срок Трамп придерживался жесткого курса в отношении Ирана
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Мир должен проводить политику «максимального давления» на Иран, чтобы изменить эту страну «к лучшему», заявил Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп выбрал в качестве своего спецпосланника по Украине и России, передает Reuters.

«Это давление не только кинетическое, не только военная сила, но и экономическое, и дипломатическое», — сказал он на встрече с иранской оппозиционной группой «Национальный совет сопротивления Ирана» (NCRI) в Париже. Он добавил, что нужно «воспользоваться слабостью, которую видим сейчас» у Ирана.

Лидер NCRI Марьям Раджави на мероприятии заявила, что региональный баланс сил изменился не в пользу руководства Ирана после того, как в Сирии был свергнут президент Башар Асад (его поддерживал Тегеран), а в Ливане Израилем был нанесен «сокрушительный удар» группировке «Хезболла», которая считается союзницей Ирана.

«Настало время для западных правительств отказаться от прошлой политики и на этот раз встать на сторону иранского народа», — сказала Раджави.

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Политика
Фото:Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Трамп месяц назад словами «все возможно» оценил риск войны между США и Ираном. Политик еще в первый свой срок проводил жесткую политику в отношении Исламской республики, которую называли как раз политикой «максимального давления». В частности, он вышел из ядерной сделки с Тегераном: соглашение между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что после вступления в должность 20 января Трамп снова будет придерживаться жесткого курса в отношении Ирана. Также газета сообщала, что в команде республиканца рассматривают разные способы помешать Тегерану создать собственное ядерное оружие, вплоть до нанесения «превентивных авиаударов» по территории страны. Однако в то же время избранный президент стремится реализовать план, который не приведет к разжиганию новой войны, в особенности такой, в которую могут быть втянуты американские войска, говорили собеседники газеты.

Заместитель командующего иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Сардар Фадави говорил после победы Трампа на выборах, что политика США при новом президенте не изменится. «Фронт зла не различается в своей злобности. Что касается подлинной природы Великого Сатаны, мы не делаем различий между кем-либо», — сказал он.

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Иран США Кит Келлог Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный
12 мая 1944 года
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