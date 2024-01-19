Путин назначил главу департамента МИДа послом в Японии
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла России в Японии, указ опубликован на портале правовой информации.
Эту должность занял Николай Ноздрев, который с февраля 2018 года возглавлял третий департамент Азии российского Министерства иностранных дел.
Ноздрев работает в системе МИДа с 1994 года. В 2000-х он был первым секретарем посольства России в Японии, в 2010–2015 годах занимал пост старшего советника, советника-посланника посольства в Австралии, а затем пришел в третий департамент Азии. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.
До ноября 2022 года послом России в Японии был Михаил Галузин, занимавший этот пост с января 2018-го. После ухода с должности его назначили замглавы МИДа.
Год назад, в январе 2023-го, министр Сергей Лавров говорил, что Россия не собирается затягивать процесс назначения нового посла. «Считаем важным всегда иметь возможность выслушать собеседников, донести наши озабоченности», — заявил он тогда, отмечая, что контакты между Москвой и Токио проводятся только по линии посольств.
Япония осуждает Россию за военные действия на Украине и называет их значительной и прямой угрозой безопасности в европейском регионе. Страна с февраля 2022 года ввела несколько раундов санкций против Москвы. Российские власти в ответ признали Японию недружественным государством. МИД отказался от продолжения переговоров о мирном договоре по итогам Второй мировой войны, который не был подписан из-за претензий Токио на Южные Курилы. Японские дипломаты говорили, что заинтересованы в заключении соглашения.
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