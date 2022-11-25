Путин назначил посла в Японии замглавой МИДа

Михаил Галузин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от должности посла в Японии и назначил его заместителем министра иностранных дел. Соответствующие указы (один и второй) опубликованы на официальном портале правовой информации.

Галузин стал послом в Японии 29 января 2018 года. До этого он работал послом России в Индонезии и по совместительству в Папуа — Новой Гвинее, Республике Кирибати и Демократической Республике Восточный Тимор. О своей отставке с поста посла Галузин объявил 11 ноября на пресс-конференции. Он добавил, что перейдет на другой пост в Москве, но не уточнил, на какой.

Япония после начала военных действий на Украине неоднократно вводила против России санкции, которые в том числе затронули физлиц, компании, банковский сектор, экспорт и импорт. Страна запретила импорт из России угля, машин, водки, некоторых видов древесины, а также запретила экспорт в Россию продукции, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры»: стальных резервуаров, конвейеров, самосвалов, бульдозеров, ткацких станков и другой.

В начале апреля Япония объявила восемь российских дипломатов персонами нон грата и выслала их из страны. В том же месяце, впервые за 19 лет, МИД Японии назвал Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи) «незаконно оккупированными» Россией. В Кремле на это ответили, что «все четыре острова являются неотъемлемой территорией России» и после таких действий Токио Москве будет трудно продолжать переговоры по мирному договору.