В Кремле назвали акции в Башкирии «отдельными проявлениями»

Массовых беспорядков в Башкирии нет, там «отдельные проявления», они находятся в компетенции местных властей, заявил Песков

Фото: Булат Салихов / Ufa1.ru

В Башкирии нет массовых беспорядков, там есть «отдельные проявления», которые находятся в компетенции местных властей и органов правопорядка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает «РИА Новости».

«Если были какие-то акции, которые не были в установленном порядке согласованы, то они попадают под определенные статьи. Эти статьи применяются. Здесь я в данном случае использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие <...> В не юридическом плане я не соглашусь, что это были какие-то массовые акции», — сказал он.

17 января у здания Баймакского районного суда собрались сотни людей, недовольных приговором Фаилю Алсынову, одному из участников протестов за сохранение горы Куштау, где Башкирская содовая компания планировала начать разработку месторождения. Его приговорили к четырем годам лишения свободы по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти).

Портал ufa1.ru писал, что в ходе протестов в Баймаке произошли стычки митингующих с силовиками. По словам участников акции, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие бросали в силовиков снежки.

Местное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело из-за митинга: по ч. 1 и 2 ст. 212 (массовые беспорядки) и ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Ведомство уточняло, что во время протеста пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Шестерых участников акции арестовали.

Дело против Алсынова связано с его речью на митинге против золотодобычи, в которой он, по версии следствия, негативно высказался о «жителях Кавказа», «Средней Азии», «армянах». Согласно лингвистической экспертизе, Алсынов употребил выражение «кара халык», говоря о жителях Башкирии. По словам осужденного, он имел в виду «простой народ», однако эксперт посчитал это оскорблением (буквально фраза переводится как «черный народ»). Алсынов не признал свою вину и заявил о планах обжаловать приговор. Фаиль Алсынов был одним из лидеров организации «Башкорт», выступавшей за отделение республики от России (в 2020 году ее объявили экстремистской, после чего ликвидировали). Росфинмониторинг внес его в список «физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя ситуацию, заявил, что с первого дня своей работы на посту борется с экстремизмом, благодаря чему и была запрещена «Башкорт». По его мнению, в ситуации с протестами есть и вина местных властей, которые не объяснили жителям, «кем именно являются экоактивисты».

«Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России», — отметил глава республики, призвал участников экопротестов «не маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов».