 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава Башкирии призвал протестующих не маскироваться под «мирных чабанов»

Глава Башкирии Хабиров: власти покажут истинное лицо протестовавших в Баймаке
Радий Хабиров связал протесты у здания суда со сторонниками отделения Башкирии от России и назвал своей виной, что «до конца не раскрыли суть и содержание этих людей»
Радий Хабиров
Радий Хабиров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В ситуации с протестами в башкирском городе Баймаке после суда над Фаилем Алсыновым (Алчиновым) есть и вина властей, которые не смогли объяснить местным жителям, «кем именно являются экоактивисты», заявил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале. Он указал на их связь со сторонниками отделения региона от России.

По словам руководителя региона, есть люди, часть которых находится за границей, которые, «по сути, являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России». «Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая», — написал Хабиров и пообещал «показать истинное лицо» таких активистов.

«Я переживаю — где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят», — написал Хабиров и призвал участников экопротестов «не маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов».

Фаиль Алсынов был участником протестов за сохранение шихана (горы) Куштау, на которой Башкирская содовая компания планировала разработку месторождения. В 2020 году шихан получил статус особо охраняемой природной территории. Кроме того, Алсынов был одним из лидеров организации «Башкорт», выступавшей за суверенитет республики. Ее признали экстремистской, после чего ликвидировали. Росфинмониторинг также внес Алсынова в список террористов и экстремистов.

17 января суд в Баймаке приговорил Алсынова к четырем годам колонии по статье о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК). Дело связано с речью, где он, по версии следствия, негативно высказался о жителях Кавказа, Средней Азии и самой Башкирии. Осужденный не признал свою вину. У здания суда после приговора собрались сотни людей, были столкновения с силовиками, сообщал портал ufa1.ru. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 212 (массовые беспорядки) и ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Ведомство уточняло, что во время протеста пострадали несколько человек, в том числе полицейские.

Глава Башкирии призвал протестующих не маскироваться под «мирных чабанов»
Video

В Уфе арестовали шестерых участников митинга в поддержку защитника Куштау
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Помимо осужденного активиста, в своем посте Хабиров назвал имена лидера «Башкорта» Руслана Габбасова (признан иноагентом и тоже включен в список Росфинмониторинга) и экс-заместителя председателя общественной организации «Всемирный курултай башкир» (ВКБ) Фанзиля Ахметшина (его в 2013 году осудили за контрабанду, незаконное хранение наркотиков и возбуждение религиозной ненависти, в 2017 году он вышел на свободу, был членом «Башкорта»).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео

Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung

Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн

Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности

Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд

В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики

В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Башкирия Радий Хабиров протесты Куштау
Материалы по теме
Власти сообщили о завершении митингов в башкирском Баймаке
Политика
В Башкирии завели дело о беспорядках после акции протеста у здания суда
Политика
В Башкирии защитник горы Куштау получил 4 года колонии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 96,05 (+0,45) Инвестиции, 17 янв, 17:09 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 88,35 (+0,71) Инвестиции, 17 янв, 17:09
«Первый канал» выиграл суд у крупнейшего оператора спортрансляций Технологии и медиа, 12:54
Лавров заявил о попытках Запада сделать Зеленского «более покладистым» Политика, 12:54
Пожар в мебельном цехе в Саранске. Видео Общество, 12:46
«Ъ» узнал, какое наказание назначили экс-комдиву ПВО за взятку Политика, 12:42
Почему санкции не закроют российским алмазам путь на мировой рынок Pro, 12:40
Дело напавшего на экс-баскетболиста сборной России передадут в суд Спорт, 12:39
Бензема получил угрозы в Саудовской Аравии из-за слов главы МВД Франции Спорт, 12:38
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минюст предложил запретить работу «недружественных» коллекторов в России Финансы, 12:36
Аналитики брокера ВТБ назвали привлекательные облигации на 2024 год Инвестиции, 12:35
Юра Борисов озвучил кота Бегемота в экранизации «Мастера и Маргариты» Life, 12:32
Евангелисты облачных сервисов: как инновации сделали успешной ИТ-компанию РБК и Softline, 12:31
Пакистан привел армию в повышенную боеготовность из-за Ирана Политика, 12:29
Аэропорт Внуково возобновил работу после ограничений Политика, 12:28
CК предъявил заочные обвинения 68 иностранным наемникам ВСУ из 7 стран Политика, 12:26