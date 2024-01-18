Глава Башкирии призвал протестующих не маскироваться под «мирных чабанов»

Радий Хабиров связал протесты у здания суда со сторонниками отделения Башкирии от России и назвал своей виной, что «до конца не раскрыли суть и содержание этих людей»

Радий Хабиров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В ситуации с протестами в башкирском городе Баймаке после суда над Фаилем Алсыновым (Алчиновым) есть и вина властей, которые не смогли объяснить местным жителям, «кем именно являются экоактивисты», заявил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале. Он указал на их связь со сторонниками отделения региона от России.

По словам руководителя региона, есть люди, часть которых находится за границей, которые, «по сути, являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России». «Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая», — написал Хабиров и пообещал «показать истинное лицо» таких активистов.

«Я переживаю — где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят», — написал Хабиров и призвал участников экопротестов «не маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов».

Фаиль Алсынов был участником протестов за сохранение шихана (горы) Куштау, на которой Башкирская содовая компания планировала разработку месторождения. В 2020 году шихан получил статус особо охраняемой природной территории. Кроме того, Алсынов был одним из лидеров организации «Башкорт», выступавшей за суверенитет республики. Ее признали экстремистской, после чего ликвидировали. Росфинмониторинг также внес Алсынова в список террористов и экстремистов. 17 января суд в Баймаке приговорил Алсынова к четырем годам колонии по статье о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК). Дело связано с речью, где он, по версии следствия, негативно высказался о жителях Кавказа, Средней Азии и самой Башкирии. Осужденный не признал свою вину. У здания суда после приговора собрались сотни людей, были столкновения с силовиками, сообщал портал ufa1.ru. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 212 (массовые беспорядки) и ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Ведомство уточняло, что во время протеста пострадали несколько человек, в том числе полицейские.

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Помимо осужденного активиста, в своем посте Хабиров назвал имена лидера «Башкорта» Руслана Габбасова (признан иноагентом и тоже включен в список Росфинмониторинга) и экс-заместителя председателя общественной организации «Всемирный курултай башкир» (ВКБ) Фанзиля Ахметшина (его в 2013 году осудили за контрабанду, незаконное хранение наркотиков и возбуждение религиозной ненависти, в 2017 году он вышел на свободу, был членом «Башкорта»).