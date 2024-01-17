СК сообщил о пострадавших при беспорядках в Башкирии полицейских

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Сотрудники полиции пострадали в Башкирии во время массовых беспорядков после несогласованных акций в поддержку местного жителя Фаиля Алсынова (Алчинова), сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

Алсынов выступал за сохранение шихана Куштау. Планы Башкирской содовой компании по разработке месторождения на этой горе вызвали протесты. После них шихан получил статус особо охраняемой природной территории. Также Алсынов был одним из лидеров организации «Башкорт», выступавшей за суверенитет республики (в 2020 году ее объявили экстремистской и запретили ее деятельность в России, после чего ликвидировали).

«В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Следователи и сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению всех лиц, причастных к совершенным преступлениям.

Акция в поддержку Алсынова и последовавшие за ней стычки с силовиками проходили 17 января в городе Баймак на площади перед зданием районного суда.

Мужчину приговорили к четырем годам колонии по делу о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК). По мнению следствия, Алсынов произносил на башкирском языке высказывания, в которых негативно отзывался о «жителях Кавказа», «Средней Азии», «армянах». Лингвистическая экспертиза также показала, что активист употребил в отношении жителей Башкирии выражение «кара халык» (буквально фраза переводится как «черный народ»). По словам Алсынова, он имел в виду «простой народ».

После вынесения приговора активисту около здания суда собрались сотни людей. Участники акции рассказали, что полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие бросали в силовиков снежки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 212 (организация массовых беспорядков и вовлечение в них), ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).