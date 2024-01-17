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Политика ,  
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В Башкирии защитник горы Куштау получил 4 года колонии

В Башкирии защитник горы Куштау Алсынов получил 4 года колонии
Дело связано с речью активиста на башкирском языке, в его словах следствие усмотрело негативную оценку «жителей Кавказа», «Средней Азии» и «армян». Активист настаивает, что его слова неверно перевели
Фаиль Алсынов
Фаиль Алсынов (Фото: Фаиль Алсынов / VK)

В Башкирии к четырем годам колонии приговорили местного активиста Фаиля Алсынова (Алчинова) по делу о возбуждении ненависти из-за его речи про мигрантов, сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судов республики.

«Баймакский районный суд Башкортостана вынес приговор в отношении Алсынова, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказали там.

Как сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов, судом установлено, что 28 апреля 2023 года Алсынов выступил на сходе граждан возле сельского дома культуры «с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии». В прошлом году активист участвовал в митингах против золотодобычи в регионе. Он был признан виновным «в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года».

Суд также вынес частные определения главе администрации Баймакского района «за отсутствие профилактической работы органа местного самоуправления в противодействии экстремистской деятельности», и начальнику ОМВД России по Баймакскому району — «для принятия должных мер реагирования и проведения профилактической работы с населением с целью недопущения противозаконных действий».

Изначально суд должен был огласить приговор Алсынову 15 января, однако заседание было перенесено. Оно проходило в закрытом формате. Перед зданием суда в понедельник и сегодня собрались сотни людей в знак поддержки активиста. Телеграм-канал «Куштау Байрам» пишет о задержаниях. Об этом также сообщил канал «Осторожно, новости». Утром 17 января пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp. Больше всего жалоб поступило из Уфы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по республике Башкортостан.

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Дело против Алсынова связано с его речью на башкирском языке, содержащей высказывания, в которых, по мнению следствия, негативно оцениваются» «жители Кавказа», «Средней Азии», «армяне», пишет ufa1.ru. Согласно лингвистической экспертизе, речь идет в том числе о выражении «кара халык», которое активист употребил в отношении жителей Башкирии. По словам Алсынова, он имел в виду «простой народ», однако эксперт посчитал это оскорблением (буквально фраза переводится как «черный народ»).

Алсынов также говорил, что в материалах дела содержатся жалобы на него за подписью главы республики Радия Хабирова и замглавы его администрации Искандера Ахметвалеева.

Фаиль Алсынов родился 7 декабря 1986 года в Башкирии. Он выступал за сохранение шихана Куштау. Планы Башкирской содовой компании по разработке месторождения на этой горе вызвали протесты. После них шихан получил статус особо охраняемой природной территории. Алсынов был одним из лидеров организации «Башкорт», выступавшей за суверенитет республики (в 2020 году ее объявили экстремистской, после чего ликвидировали). Росфинмониторинг внес его в список «физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

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