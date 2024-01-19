Польша решила отказаться от иска к России о падении самолета президента

Новый глава МИД Польши Сикорский заявил, что откажется от подачи иска к России в ЕСПЧ из-за авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, где погиб президент Качиньский. Он пояснил, что у иска нет «даже теоретических» шансов на успех

Фото: Imago-Images / ТАСС

Польша откажется от подачи иска к России в Европейский суд по правам человека из-за авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский.

«Я намерен в одностороннем порядке прекратить действие письма о намерениях относительно обращения в ЕСПЧ на основании так называемого смоленского доклада с юридической фирмой Emmerson Consulting, подписанного по инициативе Антония Мачеревича. Подача заявления, не имеющего даже теоретических шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам», — написал он в X.

Антоний Мачеревич — бывший министр национальной обороны Польши, глава комиссии Минобороны, занимавшейся расследованием авиакатастрофы 2010 года. В декабре прошлого года, после прихода к власти правительства Дональда Туска, ее распустили, пообещав создать специальную группу «для анализа всех аспектов деятельности ликвидированной подкомиссии».

К публикации Сикорский прикрепил ссылку на статью TVN24, где были раскрыты детали письма о намерениях подать иск. В материалах говорится, что документ подписали Мачеревич, бывший глава польского МИДа Збигнев Рау и юрист Бен Эммерсон, основатель Emmerson Consulting.

Последний должен был подготовить жалобу в ЕСПЧ об «ответственности Российской Федерации за нарушения прав человека, совершенные в связи с авиакатастрофой 10 апреля 2010 года в Смоленске», она должна включать утверждения о нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека, которая касается права на жизнь, и «нарушении прав семей жертв этого события».

Стоимость услуги оценивалась в более чем €213,5 тыс., которые взял бы на себя госбюджет. Представитель МИД Польши заявил TVN24, что, «насколько ему известно», оплата не была проведена. Заключение Национальной прокуратуры Польши относительно подготовленного проекта жалобы не было положительным, сообщает телеканал.

16 сентября 2022 года Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Это стало следствием выхода Москвы из Совета Европы в середине марта того же года.