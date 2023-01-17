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Балицкий сообщил о боевом слаживании сербских добровольцев в Запорожье

Балицкий: сербские добровольцы проходят боевое слаживание в Запорожской области
Врио губернатора Запорожской области объявил, что прибывшие из Сербии добровольцы приступили к выполнению задач в рамках боевого слаживания в батальоне им. Павла Судоплатова, сформированном в регионе в сентябре 2022 года
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram

Сербские добровольцы приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках боевого слаживания в составе батальона им. Павла Судоплатова, сформированного в Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Тренировочный процесс бойцов проходит в условиях, приближенных к боевым. Сегодня бойцы кроме учебно-тренировочных занятий выполняют и конкретные задачи по обеспечению безопасности Запорожской области и города Мелитополя», — пояснил он.

Балицкий отметил, что набор добровольцев в батальон им. Павла Судоплатова продолжается, и добавил, что администрация Запорожской области продолжит оказывать бойцам необходимую поддержку.

Батальон им. Судоплатова был сформирован в Мелитополе в сентябре 2022 года, тогда же начался прием добровольцев. Боец батальона Андрей Родионов рассказал «РИА Новости», что в батальон выражали готовность вступить добровольцы из Сербии, Македонии, Польши и других европейских стран.

В сентябре Госдума упростила получение гражданства для контрактников-иностранцев. Заключившие контракт на службу в Вооруженных силах России на срок не менее одного года могут подать заявление о получении гражданства в упрощенном порядке (по прежним нормам необходимо было отслужить по контракту не менее трех лет). Также иностранцам сократили срок первого контракта.

После начала российской спецоперации четыре региона юго-востока Украины, в том числе Запорожская область, по итогам референдума были включены в состав России. Временной столицей области стал Мелитополь (город Запорожье остался под контролем ВСУ), а ее руководителем назначен Евгений Балицкий.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска начали возводить укрепрайоны для обороны подконтрольной им части региона, хотя до этого готовились к наступлению. Накануне он также заявил об отводе части сил ВСУ с Запорожья в район Соледара и Артемовска.

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Балицкий сообщил о боевом слаживании сербских добровольцев в Запорожье
Балицкий сообщил о боевом слаживании сербских добровольцев в Запорожье

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сербия добровольцы Запорожская область Евгений Балицкий Военная операция на Украине
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