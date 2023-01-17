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Рогов заявил о возведении ВСУ линии обороны в Запорожской области

Рогов: ВСУ начали возводить укрепленные районы для обороны в Запорожской области

Украинские войска начали возводить укрепрайоны для обороны в Запорожской области, хотя до этого готовились к наступлению, заявил «РИА Новости» председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было начиная с весны прошлого года», — сказал Рогов. По его словам, прежде ВСУ готовились к наступлению, но «сейчас их тактика резко изменилась».

Рогов сообщил, что украинская сторона возводит несколько линий обороны, в том числе в ближайшем пригороде Запорожья.

9 января Рогов заявил о резком обмелении Днепра. «И [он] обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища», — заявил чиновник. Он предположил, что украинский десант может высадиться в Энергодаре и районе Запорожской АЭС.

Позже Рогов сообщил, что Украина отвела часть войск с участка линии соприкосновения в Запорожской области, перебросив их на восточное направление, в район Соледара (Минобороны России объявило о полном контроле над городом 13 января) и Артемовска (украинское название — Бахмут). Киев оставил в Запорожье часть элитных подразделений ВСУ, иностранного легиона, нацгвардии, территориальной обороны, уточнил он.

Теги
Владимир Рогов ВСУ оборона Запорожская область Военная операция на Украине
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