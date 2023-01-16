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Бербок предложила трибунал над Россией по украинскому законодательству

Глава МИД Германии Бербок: действия России должны рассматривать спецтрибунал в Гааге и МУС
Действия России нужно рассматривать в специальном трибунале в Гааге и Международном уголовном суде, в основополагающий документ которого нужно внести изменения, считает Бербок. Кремль ранее заявил о нелегитимности трибунала
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Kira Hofmann / Photothek / Global Look Press)

Действия России на Украине должны расследоваться в специальном трибунале в Гааге, кроме того, основополагающий документ Международного уголовного суда (МУС) нужно адаптировать для привлечения Москвы к ответственности, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая в Гаагской академии международного права. Ее слова приводятся в Twitter германского ведомства.

По словам Бербок, в привлечении России к ответственности необходим двухсторонний подход, поскольку в международном праве существует пробел в том, что касается «агрессии».

«С одной стороны, мы хотим поддержать Украину на уровне международного сообщества в создании специального трибунала по агрессии в Гааге, базирующегося на украинском законодательстве и дополненного международными элементами», — пояснила Бербок.

МУС не является частью структур ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Украина и Россия подписали его в 2000-м, однако не ратифицировали. Президент России Владимир Путин еще в ноябре 2016 года распорядился не допускать Россию к участию в МУС.

По ее словам, это должно дополнить деятельность Международного уголовного суда там, где он не может действовать из-за этого пробела. С другой стороны, отметила Бербок, необходимо адаптировать Римский статут, чтобы «агрессия могла преследоваться так же, как геноцид, преступления против человечности или военные преступления». При этом, по предложению министра, попадания под юрисдикцию только пострадавшей страны должно быть достаточно для рассмотрения дела МУС.

В конце ноября с идеей трибунала, который будет рассматривать действия России на Украине, выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, специальный уголовный суд нужно создать при поддержке ООН. Фон дер Ляйен заявила, что Россия «должна заплатить», в том числе за «агрессию против суверенного государства».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия не будет считать такой трибунал легитимным, Москва осудит его создание. Он добавил, что российские следователи ведут работу по фиксации «преступлений киевского режима», Москва также изучит совершенные Киевом с 2014 года преступления.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Германия трибунал Военная операция на Украине Анналена Бербок Украина
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