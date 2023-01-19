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Клишас не увидел оснований для изъятия имущества уехавших в пользу сирот
Клишас заявил, что без поправок в УК невозможно изымать имущество уехавших в пользу сирот
Андрей Клишас
Российским законодательством не предусмотрено использование чужого имущества для решения социальных проблем, заявил в своем телеграм-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Так он прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой рассмотреть возможность использовать имущество уехавших из страны россиян и проживающих в России людей из недружественных стран для обеспечения сирот жильем.
«Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соцпроблем. Без серьезных поправок в Уголовный кодекс — никак», — написал Клишас.
Он также добавил, что отъезд из России не является преступлением.
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