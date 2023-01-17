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Клишас назвал сотрясением воздуха идею изымать имущество у иноагентов

Сенатор Клишас назвал пустым сотрясением воздуха идею изымать имущество у иноагентов
В Совфеде напомнили, что статус иноагента является «маркировкой», а не наказанием, и не может повлечь за собой изъятие имущества. В Думе, в свою очередь, указали на то, что есть процедура исключения из реестра иноагентов
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Предложение Фонда защиты национального исторического наследия об изъятии имущества у тех, кто критикует российские власти, в том числе у иностранных агентов, противоречит Конституции, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас.

«Антиконституционно. Пустое сотрясение воздуха и пиар-акция», — написал он в Telegram.

Свою инициативу Фонд защиты национального исторического наследия направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину, писал ТАСС. В письме фонда утверждается, что многие граждане поддерживают идею внести поправки в Уголовный кодекс, которые бы предусматривали конфискацию имущества и обращение его в доход государства у «медийных лиц», а также иноагентов, находящихся в России и за рубежом, которые негативно отзываются о вооруженных силах и «открыто призывают к внутренним беспорядкам, критикуя решения, принимаемые руководством нашей страны».

Как уточнил директор фонда Александр Карабанов, авторы обращения предлагают разработать отдельный правовой механизм для этого.

Комментируя инициативу, сенатор Александр Башкин напомнил, что иноагент — это не наказание, а способ «маркировки» деятельности конкретного человека или организации. «Вот если он нарушает закон, который регулирует деятельность иноагентов, это другое дело, так как существуют механизмы, которые устанавливают за это ответственность, — пояснил Башкин РБК. — А сама по себе маркировка иноагента — это не наказание и не сигнал к тому, чтобы его растерзать. Это его право, он прекратит получать дотации из-за границы и сомнительных источников, встанет на рельсы полноценной жизни в нашем обществе, суд или Минюст рассмотрят эту позицию и, возможно, снимут с него эту маркировку».

При этом сенатор напомнил, что сейчас в России нет правового механизма, позволяющего конфисковывать имущество у таких категорий граждан, и усомнился в том, что в ближайшее время они могут появиться. По его мнению, существующее правовое поле в России «адекватно сегодняшним вызовам» и позволяет иметь все необходимые рычаги для защиты общественного порядка, конституционного строя, жизней и здоровья граждан.

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«Поэтому нам сейчас надо более активно пользоваться существующими инструментами», — заключил Башкин.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских призвал не относиться к иноагентам «как к лицам без права на реабилитацию», поскольку в законе прописана процедура исключения из реестра. «Допустим, человек был включен в реестр, но прошло определенное время и все изменилось, замечаний со стороны Минюста больше нет, человек выбывает из списка. И если, как я понимаю предложение, к этому моменту у него изъяли имущество — получается некрасивая ситуация. Повторюсь, не хотелось бы, чтобы граждане, которые попадают в реестр, оказывались без права реабилитации», — сказал он РБК.

Альшевских добавил, что не видел текста инициативы — она может поступить в комитет позже. К рассмотрению предложения нужно подойти взвешенно, отметил депутат: «Пока сложно сказать, найдет ли поддержку в стенах Госдумы».

На прошлой неделе идею о конфискации имущества у тех, кто занимается призывами к экстремизму, реабилитацией нацизма или дискредитацией вооруженных сил, высказывал Володин. Спикер Думы предлагал закрепить такую возможность в УК.

Клишас в ответ на это напоминал, что такие действия должны предусматривать судебный порядок.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
Андрей Клишас конфискация иноагенты Александр Башкин Андрей Альшевских Совет Федерации Госдума конфискация имущества Уголовный кодекс
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