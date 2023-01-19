AP узнало цену пакета помощи Киеву с бронемашинами Bradley и Stryker

AP: США потратят $2,6 млрд на пакет помощи Киеву в бронемашинами Bradley и Stryker

Американские власти завершают подготовку нового пакета помощи на $2,6 млрд, в него могут войти 50 бронетранспортеров Bradley и порядка 100 бронемашин Stryker, официальное объявление сделают на базе Рамштайн

Stryker (Фото: Chung Sung-Jun / Gerry Images)

США готовятся направить Украине пакет военной помощи, общая стоимость которого составила $2,6 млрд, подготовка к передаче завершается, пишет Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Планируется, что Киев в рамках этой помощи получит около сотни боевых машин Stryker и не менее 50 бронетранспортеров Bradley, однако окончательное количество техники может измениться, поскольку президентская администрация продолжает консультации. Вашингтон сделает объявление в конце этой неделе, на встрече представителей оборонных ведомств западных стран на базе Рамштайн, пишет агентство.

Stryker позволяет перевозит отделение из девяти пехотинцев с экипажем из двух человек, бронемашина вооружена 30-мм пушкой, пулеметом, либо гранатомет, ее предельная скорость — почти 100 км в час.

В начале января США выделили Украине пакет военной помощи на 3 млрд, он стал крупнейшей поддержкой Киева со стороны Вашингтона за все время сотрудничества этих стран. «Сегодня США покажут свою неизменную поддержку способности Украины защищать себя», — пояснила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

О планах американских чиновнков объявить о новом пакете при встрече на базе Рамштан писала и Politico со ссылкой на источники. Собеседники газеты отметили, что Вашингтон не направит в его рамках танки Abrams, о которых многократно просили в Киеве, из-за трудностей с техническим обслуживанием и логистикой.

Москва поставки вооружений Украине критикует. «Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — предупредил представитель российского президента Дмитрий Песков. Президент Путин подчеркивал, что победа России неизбежна.