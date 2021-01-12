США ввели санкции против скрывающихся в Иране членов «Аль-Каиды»

Майк Помпео (Фото: Andrew Harnik / AP)

США ввели санкции против скрывающихся в Иране членов террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). Об этом говорится в пресс-релизе главы госдепартамента Майка Помпео.

Согласно сообщению Казначейства США (Министерство финансов), санкции были введены против лидеров «Аль-Каиды» Мухаммада Аббатая (также известен как Абд аль-Рахман аль-Магреби) и Юсуфа Хасана аль-Арифа, лидеров курдского батальона «Аль-Каиды» Исмаила Фуад Расул Ахмеда, Фуада Ахмад Нури Али аль-Шахана и Ниамата Хама Рахим Хама Шарифа.

Также госдепартамент назначил награду в $7 млн за предоставление информации, касающейся местонахождения аль-Магреби.

Накануне Reuters сообщил, что госдепартамент на основе рассекреченных данных американской разведки планирует обвинить Иран в связях с террористической организацией. По словам источников агентства, госсекретарь мог сослаться на рассекреченную информацию о ликвидации главаря «Аль-Каиды» Абдуллы Ахмеда Абдуллы, известного под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Масри, обвиненного в причастности к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году. Террорист был ликвидирован в Тегеране в августе 2020 года.