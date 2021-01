Иран заявил о введенных США санкциях против разработчика вакцины от COVID

США ввели санкции против иранского разработчика вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил в Twitter советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде.



«Вакцина — вне политики. Однако если какая-то страна заявляет, что не будет покупать у США вакцину, а сама намерена производить ее, то против научно-исследовательского предприятия вводят санкции», — написал представитель минздрава.

13 января США ввели санкции против двух человек и 16 организаций. В санкционный список также внесли человека, связанного по обвинениям в терроризме. В частности, ограничения будут действовать против гражданина Ирака Абдула Азиза аль-Мохаммедави, а также следующих организаций: Iran Combine Manufacturing Co., Quds Razavi Mines Co., Razavi Oil And Gas Development Co., Tadbir Drilling Development Company и других компаний из разных сфер.

Согласно заявлению минфина Ирана, организации Execution of Imam Khomeini"s Order (EIKO) и Astan Quds Razavi (AQR) находятся под контролем верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как отметили в ведомстве, под контролем этих организаций находится немалая часть иранской экономики. в том числе активы, экспроприированные у политических диссидентов и религиозных меньшинств.