Путин в перерыве конференции по Ливии поговорил с Джонсоном и главой ЕК

Российский президент Владимир Путин в перерыве конференции по Ливии, которая проходит в Берлине, провел встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Владимир Путин провел встречи с Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен», — говорится в сообщении.

В рамках бесед Путин обсудил с ними двусторонние отношения и международные проблемы, включая ситуацию в Ливии.

Участники берлинской конференции по Ливии собрались по инициативе немецкого канцлера Ангелы Меркель. На переговоры и консультации в столицу Германии прибыли командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж. Помимо этого в Берлин приехали представители ряда стран, включая Россию, Турцию, США, Великобританию и Францию.