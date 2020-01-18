Трампа по делу об импичменте будут защищать обвинители Клинтона

В команду юристов, отстаивающих интересы американского лидера Дональда Трампа на слушаниях в Сенате, войдут бывшие прокуроры по делу об импичменте 42-го президента США Билла Клинтона в 1998 году. Об этом сообщают Politico и The New York Times со ссылкой на источники.

По данным изданий, Трампа будет, в частности, представлять бывший профессор конституционного права Гарвардского университета Алан Дершовиц, ранее защищающий в 90-х боксера Майка Тайсона по делу об изнасиловании и миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в 2008 году в педофилии. В интервью телеканалу CNBC он пояснил, что, несмотря на то, что на выборах в 2016 году голосовал за экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, согласился выступать по делу об импичменте Трампа в Сенате с целью «защиты целостности Конституции страны и предотвращения создания опасного прецедента». NYT уточняет, что 81-летний Дершовиц не раз выступал в защиту главы Белого дома в эфире различных телевизионных передач.

Кроме того, в состав группы представителей Трампа на процессе об импичменте войдет юрист и бывший федеральный судья Кеннет Старр, чье расследование секс-скандала с участием сотрудницы Белого дома Моники Левински привело в 1998 году к импичменту 42-го президента Билла Клинтона. По данным NYT, Трамп, похоже, считает, что Старр сможет поддержать на слушаниях в Сенате мнение о том, что его импичмент является «незаконным и несправедливым».

Уточняется, что к нему на нынешних слушаниях в Сенате также присоединятся экс-генпрокурор Флориды Пэм Бонди и юрист Роберт Рэй, который сменил Старра в качестве независимого адвоката по делу Клинтона. Основными защитниками Трампа на предстоящем судебном процессе будут юрисконсультант Белого дома Пэт Чиполлоне, его личный адвокат Джей Секулоу и Джейн Серен Раскин, которая защищала Трампа вот время расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. CNBC обращает внимание на то, что в состав юристов не вошел другой личный адвокат Трампа Руди Джулиани. В США его подозревают в давлении на президента Украины Владимира Зеленского: Джулиани якобы пытался заставить его инициировать новое расследование деятельности сына бывшего вице-прездиента Джо Байдена. Хантера и украинской газовой компании Burisma.

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