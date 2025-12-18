Посол Британии в Москве стал фаворитом на пост посла в Вашингтоне

Британский посол в России Найджел Кейси стал главным кандидатом на пост главы дипмиссии королевства в США. Он знает русский язык, в 2000-х уже работал в Москве, а два года назад стал послом в России

Найджел Кейси (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси стал главным кандидатом на пост посла в Вашингтоне, пишет Politico. Источник РБК, знакомый с обсуждением кадровых решений, также сообщил, что Кейси стал основным кандидатом на пост посла в США.

Кейси возглавляет британскую дипмиссию с ноября 2023 года.

Помимо него в число кандидатов входили бизнес-советник премьера Варун Чандра, который помог заключить ряд сделок с администрацией президента США Дональда Трампа, а также дипломат Кристиан Тернер — он должен стать послом в ООН.

Найджел Кейси пришел на службу в МИД Великобритании в 1991 году. В 2003–2006 годах он после изучения русского языка работал в британском посольстве в Москве, занимая позицию руководителя отдела внешней политики. Затем в разные годы работал в Индии и США, был послом в ЮАР, Боснии и Герцеговине, руководил отделом политики в отношении Ирака в британском МИДе, а с 2021 по 2023 год был спецпредставителем премьера по Афганистану и Пакистану.

Кейси сменил Дебору Броннерт на посту главы британской дипмиссии в Москве 1 ноября 2023 года. Его предшественница стала послом в России в январе 2020-го. Некоторые ее заявления вызывали протест у российских властей.

Должность посла Великобритании в США стала вакантной осенью после увольнения Питера Мандельсона. Его отставка произошла в связи со скандалом вокруг расследования дела инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними.

Ранее The Guardian писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится выбрать нового посла в США. Он уже провел собеседования с тремя кандидатами, но все еще может принять решение о назначении кого-либо другого. Кейси был включен в список в последний момент, что рассматривается как признак того, что Даунинг-стрит разочарована первоначальным перечнем, предложенным МИДом, говорится в статье. Лондон рассчитывает выбрать нового посла до конца года, говорится в статье.