Посол Британии в России стал кандидатом на пост посла в Вашингтоне

Guardian: посол Британии в России стал кандидатом на пост посла в Вашингтоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится выбрать нового посла в США, среди кандидатов — глава дипмиссии Великобритании в России Найджел Кейси, пишет The Guardian.

Стармер провел собеседования с тремя кандидатами, но все еще может принять решение о назначении кого-то другого, сообщает газета. Даунинг-стрит рассчитывает выбрать нового посла до конца года.

Помимо Кейси, в число кандидатов входят бизнес-советник премьера Варун Чандра, который помог заключить ряд сделок с администрацией Дональда Трампа, а также Кристиан Тернер — дипломат, который должен стать послом в ООН.

Чандра, бывший управляющий партнер аналитической компании Hakluyt, сыграл центральную роль в переговорах по двусторонним соглашениям с США в области торговли, технологий и фармацевтики и считается главным претендентом, отмечает издание. Однако МИД настаивает на выборе дипломата: так, Тернер ранее работал в Форин-офисе и был верховным комиссаром в Пакистане, а Кейси — верховным комиссаром в ЮАР и личным секретарем по иностранным делам у экс-премьеров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.

Посол в России был включен в список в последний момент, что рассматривается как признак того, что Даунинг-стрит разочарована первоначальным перечнем, предложенным МИД, пишет The Guardian. Если Стармер не будет удовлетворен ни одним из трех претендентов, он может принять решение о назначении другого человека.

На прошлой неделе премьер встретился с послом США в Великобритании Уорреном Стивенсом на Даунинг-стрит, чтобы обсудить реализацию торговых и технологических соглашений с Вашингтоном.

Как отмечает The Guardian, Стармер выстроил прочные личные отношения с Трампом, но у Лондона и Вашингтона существенные разногласия, в том числе по вопросам зеленой энергетики и культуры. Отношения между США и Европой также обострились на фоне растущего нетерпения главы Белого дома из-за конфликта на Украине, отмечает газета.

Должность посла США стала вакантной в сентябре после увольнения Питера Мандельсона на фоне скандала вокруг расследования дела инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними. В своих электронных письмах Мандельсон, который когда-то называл Эпштейна своим «лучшим другом», призывал финансиста «бороться за досрочное освобождение» и заверял его, что «твои друзья остаются с тобой и любят тебя», писала The Guardian.

Материал дополняется

