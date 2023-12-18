Израиль объяснил гибель застреленных военными заложников

Трое заложников сумели самостоятельно освободиться из плена во время операции ЦАХАЛ в секторе Газа, но были по ошибке убиты израильскими военными, сказал представитель офиса премьера Израиля Ариэль Бульштейн

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Официальный представитель офиса премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн, говоря о гибели троих заложников, убитых израильскими военными, заявил, что они, видимо, сумели самостоятельно освободиться из плена.

«Этот инцидент проверяется, необходимо будет установить, что именно сработало неправильно, установить, как можно будет в будущем предотвратить подобного рода трагические инциденты», — сообщил он на брифинге.

Бульштейн подчеркнул, что освобождение возможно «только в результате продолжения военных действий по ликвидации террористической угрозы, по ликвидации террористической инфраструктуры и по ликвидации террористических организаций ХАМАС / «Исламский джихад» (запрещена в России) в секторе Газа».

«Без этой военной операции не было бы возможности освобождать заложников ни путем заключения сделок, ни военным путем. И поэтому Израиль не откажется от ведения военных действий и будет продолжать их с неменьшей силой, зачищая все новые и новые районы сектора Газа, чтобы террористическая угроза более не нависала над жителями нашей страны и чтобы, конечно, освободить всех заложников», — заверил представитель офиса Биньямина Нетаньяху.

Израильская сторона призывает международное сообщество и организации, включая Международный комитет Красного Креста, сделать все необходимое для получения точных списков заложников и информации о состоянии их здоровья. «Бездействие международных структур в этом отношении вновь и вновь заставляет нас вспомнить, как к Израилю применяются двойные стандарты. Все, что в отношении других государств является безусловным императивом, к сожалению, перестает действовать, когда речь идет об израильских гражданах», — указал Бульштейн.

В секторе Газа до сих пор удерживаются около 130 израильских заложников, уточнил он. В последние дни выяснилось, что значительная часть была убита уже после захвата. «Поэтому абсолютно понятно, что промедление здесь означает риски для жизни, здоровья и благополучия заложников. И мы требуем от всего мирового сообщества в первую очередь призвать террористов освободить заложников, призвать международные организации к тому, чтобы оказать нашим заложникам необходимую помощь и сделать все необходимое, чтобы они вернулись к себе домой», — заключил представитель.

На прошлой неделе израильская армия сообщила, что военные при операции в Шеджайе по ошибке застрелили троих заложников, «идентифицировав их как представляющих угрозу». Погибшие Йотам Хаим, Алон Шамриз и Самер Эль-Талалка были захвачены боевиками ХАМАС 7 октября.

По словам одного из офицеров Южного командования, один из солдат увидел три фигуры, выходящие из здания в нескольких десятках метров от него. Все трое были раздеты по пояс, один нес палку с импровизированным белым флагом. Военнослужащий посчитал это уловкой ХАМАС. С криком «террористы» он открыл стрельбу и убил двоих. Третий получил ранение и скрылся в здании. Через несколько секунд он вновь вышел наружу и был убит другим солдатом.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви извинился за произошедшее. «Заложники, которые пережили 70 дней ада, <...> были убиты огнем, который открыли наши войска. <...> Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. ЦАХАЛ и я, как командующий, несем ответственность за то, что произошло, и мы сделаем все, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем», — сказал Халеви.