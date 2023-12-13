 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Байден заявил, что не знает о заложниках в подземных туннелях в Газе

Байден: США не знают, есть ли заложники в подземных туннелях ХАМАС в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

У США нет данных о наличии заложников в сети подземных туннелей палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.

«Существуют оценки, что в туннелях нет заложников, однако в действительности я этого не знаю», — сказал он.

ХАМАС использовал обширную сеть туннелей в секторе Газа для незаметного перемещения между домами и сокрытия заложников. Часть туннелей построена из железобетона, оборудована сетями связи и линией электропередачи, они достаточно высоки, чтобы позволить встать в полный рост человеку средних параметров. К началу декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об обнаружении 800 туннелей. В ХАМАС заявляли, что общая протяженность туннелей достигает 500 км.

Материал дополняется

Теги
Персоны
Джо Байден ХАМАС сектор Газа Израиль
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
ЦАХАЛ назвала число погибших израильских солдат в секторе Газа
Политика
Посол заявил, что десятки россиян по неизвестной причине не покинули Газу
Политика
Вашингтон объяснил, почему выступает против мира в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 12 дек, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 12 дек, 16:31
NYT узнала о требовании ООН к экс-сотруднику выплатить $63,6 млн Финансы, 04:00
Байден заявил, что не знает о заложниках в подземных туннелях в Газе Политика, 03:39
Венгрия назвала условие снятия вето на помощь ЕС Украине Политика, 03:30
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 03:20
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Комитет конгресса США одобрил расследование по импичменту Байдена Политика, 02:33
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Байден заявил о приближении США к потере способности помогать Киеву Политика, 02:22
Зеленский заявил о позитивном сигнале по помощи Украине от конгресса США Политика, 02:11
Зеленский не стал отвечать на вопрос о возможности победы без помощи США Политика, 02:07
Польша выдворила россиянина из-за подозрений в шпионаже Политика, 01:34
В Ростовской области 180 тыс. человек остались без света из-за непогоды Общество, 01:23
В Думе уточнили срок новых выплат семьям погибших участников спецоперации Политика, 01:12
«Манчестер Юнайтед» вылетел из ЛЧ с худшим результатом в истории Спорт, 00:57