Байден: США не знают, есть ли заложники в подземных туннелях ХАМАС в Газе

Байден заявил, что не знает о заложниках в подземных туннелях в Газе

У США нет данных о наличии заложников в сети подземных туннелей палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.

«Существуют оценки, что в туннелях нет заложников, однако в действительности я этого не знаю», — сказал он.

ХАМАС использовал обширную сеть туннелей в секторе Газа для незаметного перемещения между домами и сокрытия заложников. Часть туннелей построена из железобетона, оборудована сетями связи и линией электропередачи, они достаточно высоки, чтобы позволить встать в полный рост человеку средних параметров. К началу декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об обнаружении 800 туннелей. В ХАМАС заявляли, что общая протяженность туннелей достигает 500 км.

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